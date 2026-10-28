दीवाली आते ही लोग अपने घरों की साफ-सफाई में जुट जाते हैं। इस दौरान काफी लोग अपने घर को पेंट भी करवाते हैं। घर के अंदर से लेकर बाहर तक अलग-अलग रंगों से दीवारों की पुताई की जाती है। लेकिन पुताई में इस्तेमाल होने वाली बाल्टियों में पेंट इस कदर जम जाता है कि उसे आसानी से साफ करना मुश्किल हो जाता है। खासकर जब रंग सूख जाता है, तो वह साधारण पानी से भी नहीं छूटता।

पुताई के दौरान बाल्टी के अंदर और बाहर पेंट की मोटी परत जम जाती है। ऐसे में अक्सर लोग बाल्टी को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं या फिर इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। हालांकि, कुछ आसान घरेलू तरीके हैं, जिनकी मदद से बाल्टियों पर जमे पेंट को काफी हद तक साफ किया जा सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

1- गुनगुने पानी और साबुन का इस्तेमाल

बाल्टी पर पानी से घुलने वाले पेंट, जैसे प्लास्टिक इमल्शन या वॉटर-बेस्ड पेंट की परत जमी है, तो उसे साफ करने के लिए गुनगुने पानी और साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तरीका खासकर तब कारगर होता है, जब पेंट पूरी तरह सूखा न हो या उसकी परत ज्यादा मोटी न हो।

सफाई का तरीका

इसके लिए सबसे पहले बाल्टी से बचा हुआ पेंट निकाल दें। बाल्टी में इतना गुनगुना पानी डालें कि पेंट लगी जगह अच्छी तरह भीग जाए। अब इसमें थोड़ा डिशवॉश लिक्विड या साबुन मिलाकर 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद मुलायम ब्रश या प्लास्टिक के स्क्रबर से पेंट वाली जगह पर धीरे-धीरे रगड़ें। अंत में बाल्टी को साफ पानी से धो दें। इससे काफी हद तक पेंट साफ हो सकता है।

2- सूखे पेंट को कैसे साफ करें

सबसे ज्यादा मेहनत सूखे पेंट को हटाने में लगती है। अगर बाल्टी पर पेंट पूरी तरह सूख चुका है, तो पानी से साफ करने के बजाय पेंट की ऊपरी परत को पहले ढीला करके हटाना बेहतर होता है।

सफाई का तरीका

बाल्टी को कुछ देर सामान्य तापमान वाले पानी में भीगोकर रख दें। पेंट की परत के किनारे को प्लास्टिक के खुरचनी उपकरण से धीरे-धीरे हटाएं। जहां पेंट की परत आसानी से निकल रही हो, वहां बिना ज्यादा दबाव डाले उसे हटाते जाएं। बची हुई पतली परत पर साबुन और पानी लगाकर ब्रश से साफ करें।

3- सिरके और पानी से करें सफाई

बाल्टी पर लगे पेंट के हल्के निशान या पतली परत को साफ करने के लिए सिरके और पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसे सूखे और मजबूत पेंट को हटाने का पक्का उपाय न समझें।

ऐसे करें साफ

इसके लिए एक हिस्से सफेद सिरके में एक हिस्सा पानी मिलाएं। इस मिश्रण को बाल्टी के किसी छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर लगाकर पहले जांच लें। अगर प्लास्टिक के रंग या सतह में कोई बदलाव नहीं होता, तो पेंट के हल्के निशान वाली जगह पर मिश्रण लगाएं। कुछ मिनट बाद मुलायम ब्रश से रगड़कर साफ पानी से धो लें।

यह भी पढ़ें

मिक्सर से फ्रिज तक के तार हो गए हैं गंदे, तो इन तरीकों से करें साफ

