खाना बनाते समय तेल की बोतल कई बार फर्श पर गिर जाती है या कभी तड़का लगाते समय तेल नीचे छलककर फैल सकता है। इसकी वजह से फर्श फिसलन भरा हो सकता है, जिससे घर के किसी भी सदस्य के फिसलकर गिरने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सिर्फ कपड़े या पोछे से साफ करना काफी नहीं है क्योंकि तेल की चिकनाई और चिपचिपाहट सिर्फ पानी से पूरी तरह से नहीं हटती है। ऐसे में कई लोगों को फर्श की सफाई करना बहुत मुश्किल और मेहनत भरा काम लगता है।

अगर आपके साथ भी कभी इस तरह की स्थिति हो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और स्मार्ट तरीकों की मदद से बिना ज्यादा मेहनत किए आप फर्श पर गिरे तेल की चिकनाई को आसानी से साफ कर सकते हैं। इससे न सिर्फ फर्श आसानी से साफ हो जाएगा बल्कि वह पहले की तरह चमकदार भी नजर आ सकता है। आइए, जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान टिप्स जो इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं।

आटा इस्तेमाल करें

अगर फर्श पर तेल गिर जाता है तो इसे साफ करने के लिए आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल वाली जगह पर आटा डालकर उसे साफ कर लें। आटा तेल को सोख सकता है जिसकी वजह से आगे की सफाई आसान हो सकती है। इसके बाद इस्तेमाल किए गए आटे को आप चींटियों या पक्षियों को डाल सकते हैं। इसके बाद डिटर्जेंट और पानी की मदद से फर्श को आसानी से साफ किया जा सकता है। इस तरह चिकनाई और चिपचिपाहट दूर हो सकती है।

टिशू पेपर या अखबार

अगर फर्श पर अचानक तेल गिर जाए तो उसे साफ करने के लिए टिशू पेपर या अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फर्श पर फैली हुई तेल की परत कम हो जाएगी और आगे सफाई करने में आसानी होगी। जब भी फर्श या किसी सतह पर तेल फैल जाए तो उसे सीधे पानी से साफ करने से बचना चाहिए।

बेकिंग सोडा से दूर करें चिकनाई

फर्श पर चिकनाई महसूस हो रही है तो उसे दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए प्रभावित जगह पर बेकिंग सोडा छिड़कें और कुछ देर यूं ही छोड़ दें। जब बेकिंग सोडा को तेल सोख ले तो उस जगह को गीले कपड़े की मदद से साफ कर लें।

गुनगुना पानी और लिक्विड डिटर्जेंट

तेल को साफ करने के बाद फर्श को गुनगुने पानी और लिक्विड डिटर्जेंट की मदद से साफ कर लें। इसके घोल से आप फर्श पर पोछा लगा सकते हैं। इससे बची हुई चिपचिपाहट और चिकनाई कम करने में मदद मिल सकती है। इसके बाद फर्श पहले की तुलना में ज्यादा साफ और चमकदार नजर आ सकता है।