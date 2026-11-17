Floor Cleaning Hacks: घर की साफ-सफाई के लिए रोजाना झाड़ू-पोछा लगाया जाता है। हालांकि हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह रोजाना झाड़ू और पोछा दोनों लगा सके। पढ़ाई, ऑफिस का काम, बच्चों की जिम्मेदारी और अन्य कारणों की वजह से घर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है। लेकिन फर्श को साफ रखने के लिए जरूरी नहीं है कि रोज पोछा लगाया जाए।

अगर आप भी कामों में व्यस्त रहते हैं और रोज पोछा लगाने का समय नहीं मिलता, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। दरअसल हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे फर्श चमकदार बना रहेगा और आपको रोज पोछा लगाने की जरूरत भी नहीं होगी।

झाड़ू या वैक्यूम से धूल हटाएं

फर्श को साफ रखने के लिए रोजाना पोछा लगाने की बजाय आप हफ्ते में एक या दो दिन चुन सकते हैं। हालांकि घर को साफ रखने के लिए रोजाना झाड़ू या वैक्यूम की मदद से धूल को साफ किया जा सकता है। इससे सफाई करने में कम समय लगेगा और फर्श पर धूल-मिट्टी भी नहीं होगी।

गीले कपड़े से सफाई

अगर आपको लग रहा है कि फर्श पर कोई जगह गंदी या चिपचिपी है, तो इसे साफ करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। गीले कपड़े से गंदगी या चिकनाई को पोंछकर साफ किया जा सकता है। इसके लिए आपको पूरा फर्श पोंछने की जरूरत नहीं है।

दरवाजे पर डोरमैट रखें

फर्श पर आने वाली धूल-मिट्टी और गंदगी का सबसे मुख्य कारण जूते-चप्पलों को अंदर तक आना है। गंदे पैरों से अंदर आने पर फर्श पर निशान पड़ सकते हैं। इसीलिए दरवाजे पर डोरमैट रखें ताकि फर्श जल्दी गंदा न हो और बार-बार पोछा लगाने की जरूरत न हो।

जूते चप्पल बाहर पहनें

कई लोगों की आदत होती है कि वे घर के अंदर जूते-चप्पल पहनते हैं। सोफे पर बैठकर जूते पहनने की वजह से अंदर तक धूल-मिट्टी और गंदगी आ जाती है। ऐसे में अगर रोजाना सफाई नहीं की जाए, तो फर्श गंदा दिखने लगता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए जूते-चप्पलों को घर के बाहर पहनें और उतार कर रखें।

दाग को तुरंत साफ करें

फर्श पर रोजाना पोछा नहीं लगा पा रहे हैं, तो सफाई बनाए रखने के लिए दाग वाली जगह को तुरंत साफ करें। अगर किसी जगह तेल, आटा, मसाला या खाना गिर जाता है, तो उसे तुरंत साफ कर दें। इससे गंदगी बढ़ती नहीं है और घर भी साफ बना रहता है।