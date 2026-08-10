Crocs Cleaning Tips: बारिश के मौसम में रास्तों में पानी भर जाता है और जगह-जगह कीचड़ हो जाती है। जिसकी वजह से हमारे कपड़े ही नहीं बल्कि फुटवियर भी गंदे हो जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस मौसम में क्रॉक्स को चुनते हैं। ये वॉटरप्रूफ और आरामदायक होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पसंद किया जाता है। क्रॉक्स डेली वियर फुटवियर के लिए बेहतरीन विकल्पों में से एक है। हालांकि बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से ये गंदे हो जाते हैं और कई बार इनमें बदबू भी आने लगती है। ऐसे में सिर्फ पानी से इन्हें साफ करना काफी नहीं होता है।

क्रॉक्स को खास फोम मटेरियल से बनाया जाता है और इनमें कई सारे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। इन होल्स में धूल, मिट्टी, कीचड़ और पानी आसानी से अंदर चला जाता है। बारिश और धूल-मिट्टी की वजह से ये जल्दी मैले दिखने लगते हैं।

अगर आपके क्रॉक्स कीचड़ और धूल-मिट्टी से गंदे हो गए हैं, तो इन्हें वापस चमकाने का आसान तरीका आजमा सकते हैं। इसे साफ करने का तरीका इंस्टाग्राम पर @alshihacks अकाउंट शशांक ने एक वीडियो में शेयर किया है। जिसकी मदद से आप इन्हें साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस आसान तरीके के बारे में, जो आपके क्रॉक्स को आसानी से चमका सकता है।

साफ करने के लिए सामग्री

बेकिंग सोडा

लिक्विड डिश सोप

पानी

क्रॉक्स साफ करने का तरीका

गंदे क्रॉक्स को साफ करने के लिए सबसे पहले उन्हें करीब 10 मिनट तक पानी में डुबोकर रखें। अब इन्हें साफ करने के लिए घोल तैयार करें। इसके लिए एक कटोरी में बेकिंड सोडा, लिक्विड डिश सोप और पानी को अच्छी तरह मिक्स करके गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लें। अब क्रॉक्स को पानी से निकाल लें और तैयार किए गए मिश्रण से क्रॉक्स को साफ करें। इन्हें ब्रश से अच्छी तरह रगड़ें ताकि गंदगी निकल जाए। अब पानी से क्रॉक्स को साफ कर लें। अगर क्रॉक्स गंदे दिख रहे हैं, तो एक बार और मिश्रण को लगाकर ब्रश से साफ कर सकते हैं। इस तरह गंदे और बदबूदार क्रॉक्स को आप चमका सकते हैं।

क्रॉक्स को समय-समय पर साफ करते रहें, ताकि इनमें गंदगी जमा न हो पाए। इससे क्रॉक्स साफ रहते हैं और उनमें बदबू की संभावना कम हो सकती है। क्रॉक्स को डेली वियर के लिए पहन रहे हैं, तो ऐसे डिजाइन लें जिससे गंदगी उनमें आसानी से जमा न हो। सिंपल और कंफर्टेबल डिजाइन वाले क्रॉक्स को साफ करना आसान होता है।