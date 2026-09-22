Nursery Flower Plant Buying Guide: बालकनी, छत या बगीचे में तरह-तरह के फूलों वाले पौधे घर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। घर या गार्डन में लगाने के लिए पौधों को अक्सर हम नर्सरी से खरीदकर लाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि पौधा लगाने के कुछ दिनों बाद सूख जाता है। खासतौर पर फूलों वाले पौधे जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं और पौधे भी नहीं लग पाते। इसके पीछे पौधे खरीदने से जुड़ी कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं।

फूलों वाले पौधे खरीदते समय सिर्फ उसकी सुंदरता या खूबसूरती को न देखें। इसके साथ कई और जरूरी चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे पौधा लंबे समय तक हरा-भरा रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना देखे ही पौधा ले आते हैं, जो घर पर लगाने के कुछ दिनों सूख सकता है। ऐसे में यहां बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए पौधे खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं फूलों वाले पौधे खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान

पत्तियों की जांच करें

नर्सरी से फूलों वाला पौधा खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी पत्तियों की जांच करें। अगर पत्तियां पीली या दाग वाली हैं, तो ऐसे पौधे को खरीदने से बचें। जिस पौधे की पत्तियां हरी और ताजी हैं, उसे खरीदा जा सकता है। इनके सूखने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम हो सकती है।

तना चेक करें

अगर आपको पौधे का तना काला या सड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो यह जल्दी सूख सकता है। इसलिए ऐसा पौधा चुनें जिसका तना मजबूत और सीधा हो। इस तरह के पौधे स्वस्थ होते हैं और इन्हें लगाने पर जड़ें जल्दी विकसित हो सकती हैं।

नई शाखाएं आ रही हों

पहली बार फूलों वाला पौधा ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके ऊपरी सिरे पर नई शाखाएं निकल रही हों। ऊपर से नई पत्तियां और शूट्स निकलने वाले पौधे आसानी से लग सकते हैं और इनके मुरझाने की संभावना भी कम रहती है।

कीड़ों की जांच करें

पौधे को खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच करना जरूरी है। पौधा लेते समय इसकी पत्तियों को नीचे से अच्छी तरह चेक करें। अगर पत्तियों के नीचे सफेद कीड़े या जाला नजर आ रहा है, तो ऐसा पौधा खरीदने से बचें। इस तरह के पौधे लगाने से बगीचे में लगे अन्य पौधों को भी नुकसान पहुंच सकता है।

मिट्टी को भी देखें

फूलों वाले पौधे को चेक करने के साथ-साथ उसकी मिट्टी की भी जांच करें। अगर मिट्टी ज्यादा गीली, बदबूदार या पानी में डूबी हुई दिख रही है, तो इसे न खरीदें। इसके अलावा काली जड़ें, सड़ी हुई और जड़ें आपस में बहुत ज्यादा बंधी हुई हैं, तो इस तरह के पौधे खरीदने से बचें।

फूल और हेल्दी बड्स

अगर आप फूलों वाले पौधे खरीद रहे हैं, तो सिर्फ खिला हुआ खूबसूरत फूल न देखें। इसके साथ यह भी चेक करें कि उसमें अन्य बड्स आ रहे हैं या नहीं। अगर पौधा छोटा है, तो उसके ऊपर हेल्दी बड्स देखकर ही सही पौधे का चुनाव करें।

लंबा या पतला पौधा न लें

पौधा अगर बहुत ज्यादा लंबा या पतला है, तो उसे खरीदने से बचें। कॉम्पैक्ट और अच्छी ब्रांचिंग वाले पौधे ले सकते हैं। अगर किसी पौधे में कीड़े या बीमारी दिख रही है, तो ऐसे पौधे खरीदने से बचें।