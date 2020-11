What to Do to Get Rid of Tanning: धूप, धूल-मिट्टी और प्रदूषण की वजह से कई बार टैनिंग के जिद्दी निशानों का सामना करना पड़ता है। टैनिंग के निशान इतने पक्के होते हैं कि केमिकल युक्त क्रीम आदि का लगातार इस्तेमाल करने के बावजूद भी इसके निशानों से मुक्ति नहीं मिल पाती है।

ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि ट्रेनिंग के जिद्दी दागों से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपायों का रुख किया जाए। बताया जाता है कि कहने से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाय बहुत असरदार साबित होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है।

टैनिंग के निशान हटाने के घरेलू उपाय (How to Remove Tanning Marks)

एक चम्मच बेसन में आधा चम्मच नींबू का रस और दो चम्मच टमाटर का रस मिलाकर मिक्स करें। इस पेस्ट को टैनिंग के जिद्दी निशानों पर लगाकर हल्के हाथ से एक से दो मिनट तक मसाज करें। इसे 20 से 30 मिनट तक स्किन पर लगा रहने दें। फिर गुनगुने पानी से स्किन धो दें। जब स्किन सूख जाए तो नारियल का तेल लगाएं।

एक छोटा आलू लें। उसे कद्दूकस कर सारा रस निकालें। अब इसमें दो बूंद ग्लिसरीन और आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर मिक्स करें। जब पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आइस ट्रे में डालकर बर्फ जमा लें। फिर इस आइस क्यूब को निकालकर टैन्ड स्किन पर मसाज करें। रोजाना इन आइस क्यूब के दो से तीन बार मसाज करने से जल्द टैनिंग के जिद्दी दागों से छुटकारा मिल सकता है।

सात से आठ चम्मच नींबू का रस लें। इस रस में एक चम्मच बेसन मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें दो चुटकी आटा मिलाएं। इस पेस्ट को अपनी टैन्ड स्किन पर एक से डेढ़ घंटे के लिए लगा रहने दें। जब पेस्ट सूख जाए तो गर्म पानी से धोकर हटा दें।

दो चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच गुलाब जल मिलाएं। अब इसमें मंसूर की दाल का पेस्ट मिलाकर चार से पांच मिनट तक के लिए मिक्स करें। जब पेस्ट थिक लगे और दरदरापन खत्म हो जाए तो इसे हल्के हाथ से अपनी टैन्ड स्किन पर लगाएं। इस उपाय के नियमित इस्तेमाल से फर्क दिखना शुरू हो जाता है।

