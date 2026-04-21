फलों का राजा आम अपनी मीठी खुशबू और रसदार स्वाद के लिए खास पहचान रखता है। गर्मियों का मौसम आते ही लोग आम पन्ना, शेक, स्मूदी और ताजे पके आम का सेवन करना पसंद करते हैं। स्वाद के साथ-साथ आम सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन A, C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

भारत में आम की 1,500 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। लंगड़ा, दशहरी, केशर से लेकर अल्फांसो जैसी कई और किस्में अपनी खास मिठास और फ्लेवर के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, कई बार आम देखने में पका और आकर्षक लगता है, लेकिन काटने पर वह अंदर से कच्चा या फीका निकलता है। ऐसे में अगर आप हर बार मीठा, रसदार और पूरी तरह पका हुआ आम चुनना चाहते हैं, तो खरीदते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखें।

मीठे आम कैसे चुनें

1- डंठल से करें पता

पके और मीठे आम डंठल के पास से तेज, मीठी खुशबू आती है, जो अनानास या खरबूजे जैसी लगती है। अगर कोई खुशबू नहीं है, तो आम अभी कच्चा है और कम मीठा होगा। वहीं, खट्टी या अजीब गंध आए तो समझ लें कि आम खराब हो चुका है।

2- दबाकर देखें

मीठे और पके आम को पहचानने का दूसरा तरीका है कि, उसे हल्का दबाकर देखें। अगर आम थोड़ा दबने लगे, तो वह पका हुआ और अंदर से रसदार हो सकता है। वहीं, सख्त आम कच्चा और खट्टा हो सकता है।

3- वजन

आम के वजन से भी पता लगाया जा सकता है कि वह मीठा है या नहीं। जो आम अपने आकार के हिसाब से थोड़ा अधिक भारी लगता है, वह ज्यादा रसदार और मीठा होता है। हल्के आम अक्सर अंदर से सूखे और कम स्वाद वाले होते हैं।

4- आकार से करें पता

आम हमेशा गोल, भरे हुए और हल्के फुटबॉल जैसे आकार वाले चुनने की सलाह दी जाती है। ऐसे आमों में गूदा ज्यादा होता है और वे अधिक मीठे होते हैं। पतले या चपटे आम अक्सर रेशेदार और कम स्वादिष्ट होते हैं।

5- अल्फांसो आम का रंग से करें पता

मीठे अल्फांसो आम का रंग हल्का सुनहरा पीला होता है, इसमें हरे धब्बे नहीं होते हैं। इसके छिलके को हल्के से थपथपाने पर अगर खोखली सी आवाज आए, तो समझें कि अंदर मीठा गूदा भरा है। अगर आवाज भारी लगे, तो आम रेशेदार हो सकता है। वहीं, डंठल के पास से अगर फूलों जैसी खुशबू आ रही है तो भी वह मीठा हो सकता है।

6- मीठे दशहरी आम की पहचान

लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम के रंग से पहचान सकते हैं कि वह मीठा है या नहीं। दशहरी आम का रंग हल्का पीला-नारंगी होता है और इसमें हल्का सा लालपन भी होता है। हल्का दबाने पर अगर छिलका थोड़ा सिकुड़े, तो समझ जाएं की आम पका और मीठा है। इसे हल्का हिलाने पर अंदर से रस की हल्की आवाज आए, तो वह ज्यादा रसदार हो सकता है।

7- केशर आम के मीठेपन की पहचान

केशर आम को गुजरात की आमों की रानी भी कहा जाता है। ये अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। अगर इसके डंठल के पास तेज मीठी खुशबू आ रही है तो यह पका हुआ और मीठा हो सकता है। इसके किनारों को हल्के से दबाने पर अगर आसानी से दब जाए, तो यह पके हुए और मीठे आम की पहचान है।

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