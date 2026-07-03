Lipstick Buying Guide: पार्टी, ऑफिस, किसी खास मौके या आउटिंग पर महिलाएं लुक को पूरा करने के लिए लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं। यह मेकअप का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है, जो पूरे लुक को मिनटों में बदल सकता है। हालांकि कई बार हम लिपस्टिक खरीद लेते हैं, लेकिन घर पर आकर हमें वह शेड पसंद नहीं आता या फिर उसकी फिनिश उतनी अच्छी नहीं होती। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या होती है, तो लिपस्टिक खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं।

सही शेड का चुनाव

लिपस्टिक खरीदते समय सही शेड का चुनाव करना जरूरी है। इसके लिए ऐसे शेड चुनें जो आपकी स्किन टोन और पसंद के अनुसार हो। सही रंग आपके पूरे लुक को आकर्षक और खूबसूरत बना सकता है।

स्किन टोन चेक करें

लिपस्टिक खरीदते समय सबसे पहले अपनी स्किन टोन को समझना जरूरी है। हर रंग हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं दिखता है। हमेशा ऐसे रंग की लिपस्टिक चुनें जो आपके त्वचा के रंग को कॉम्पलिमेंट करें। स्किन टोन के अनुसार सही लिप शेड आपके लुक को अधिक आकर्षक और खूबसूरत बना सकता है।

अंडरटोन का ध्यान रखें

स्किन टोन के अलावा लिपस्टिक खरीदते समय अंडरटोन का भी ख्याल रखें। अंडरटोन आपकी त्वचा के अंदर की सतह का वो रंग होता है जो कभी नहीं बदलता। आमतौर पर अंडरटोन वॉर्म, कूल और न्यूट्रल हो सकता है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो सही लिपस्टिक चुनना आसान हो सकता है। इसे आप अपनी कलाई की नसों का रंग देखकर समझ सकते हैं।

मौके के अनुसार सही चुनाव

लिपस्टिक खरीदने से पहले यह तय करें कि उसे आप किस मौके पर इस्तेमाल कर सकती हैं। रोजाना कॉलेज या ऑफिस के लिए लिपस्टिक खरीद रही हैं तो न्यूड, पीच, हल्के रंग या सॉफ्ट ब्राउन जैसे शेड अच्छे लगेंगे। वहीं, पार्टी या शादी जैसे फंक्शन के लिए रेड, चेरी या डार्क शेड की बोल्ड लिपस्टिक चुन सकती हैं।

फिनिश का रखें ध्यान

मैट, क्रीमी, सैटिन और ग्लोसी जैसी कई तरह की लिपस्टिक बाजार में मिलती हैं। खरीदने से पहले आप अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार इन्हें चुनें। अगर आपके होंठ रूखे रहते हैं तो क्रीमी या मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला वाली लिपस्टिक चुन सकती हैं। वहीं लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक कैरी करनी है तो मैट फिनिश अच्छा ऑप्शन माना जाता है।

क्वालिटी का ध्यान रखें

सस्ती लिपस्टिक खरीदना कई बार होंठों के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इनमें मौजूद केमिकल्स होंठों को रूखा बना सकते हैं। ऐसे में अच्छी क्वालिटी या ब्रांड की लिपस्टिक खरीदें जो होंठों की नमी बनाए रखने में मदद कर सके। इन्हें लगाने से होंठ सुरक्षित रह सकते हैं और लुक भी ज्यादा आकर्षक दिख सकता है।

न्यूड शेड का सिलेक्शन

अगर आप न्यूड लिपस्टिक खरीद रही हैं, तो बिना देखे ऑनलाइन खरीदने के बजाय पहले उसका शेड जरूर चेक करें। अगर वह आपकी स्किन टोन के अनुसार नहीं है तो यह चेहरे को फीका दिखा सकता है। इसलिए लिपस्टिक खरीदने से पहले उसे चेक करना बेहतर रहता है।