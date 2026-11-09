सर्दियों के समय यूं तो प्रदूषण बढ़ने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। लेकिन दिवाली के बाद दिल्ली और आसपास के शहरों में AQI इस साल 400 के पार हो चुका है। जिसकी वजह से बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों और बुजुर्गों को भी सांस लेने में समस्या, गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्या हो सकती है। प्रदूषण सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी फेंफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि परिवार के सदस्यों का खास ख्याल रखा जाए।

अगर आप भी दिल्ली या ऐसी जगह रहते हैं जहां प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है, तो बचाव के कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। घर से बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी प्रदूषण से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं।

घर की सफाई का तरीका बदलें

बढ़ते प्रदूषण के बीच घर की साफ-सफाई के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में सिर्फ झाड़ू-पोछा लगाना काफी नहीं है। झाड़ू लगाने से धूल के कण हवा में फैल सकते हैं। ऐसे में गीले कपड़े या मॉप से सफाई करें। डस्टिंग की जगह गीली सफाई करें, दीवारों और पंखों को गीले स्पंज से साफ करें, सूती कपड़े की जगह माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें, एयर फ्रेशनर से बचें और जूते-चप्पलों को मुख्य दरवाजे से बाहर रखें।

धुएं वाली चीजों का कम इस्तेमाल

AQI बढ़ने पर घर के अंदर अगरबत्ती, धूप, कपूर, मोमबत्ती या धूम्रपान जैसी चीजों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इससे घर में धुआं पैदा होता है, जिसकी वजह से अंदर की हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। प्रदूषण के दिनों में इन चीजों का कम इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है।

इनडोर प्लांट लगाएं

बालकनी ही नहीं बल्कि बेडरूम, लिविंग रूम और किचन में इंडोर प्लांट्स रखें। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, रबर प्लांट, पीस लिली, रबड़ प्लांट और एरीका पाम प्लांट जैसे पौधे लगा सकते हैं। यह हवा को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने में मदद करते हैं। इनकी पत्तियां हवा में मौजूद हानिकारक केमिकल और धूल के कणों को सोखने का भी काम करते हैं। कम देखभाल में आसानी से आप इन पौधों को घर के अंदर लगा सकते हैं।

एयर प्यूरिफायर में इनवेस्ट करें

घर के अंदर हवा को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे या बंद जगह की हवा से धूल, धुआं, पोलन और एलर्जी पैदा करने वाले कण और हानिकारक प्रदूषकों को फिल्टर करके हवा को साफ करता है। अगर घर में किसी को अस्थमा या सांस लेने में परेशानी होती है, तो इसमें पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है।

बच्चों और बुर्जुगों के लिए रूटीन

एक्यूआई बढ़ने पर बच्चों और बुजुर्गों के लंबे समय तक खुले में रहने या आउटडोर एक्टिविटी को लेकर सावधानी रख सकते हैं। घर के अंदर ही उन्हें व्यस्त रखने के क्रिएटिव तरीके सोच सकते हैं। अगर तबीयत खराब हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही कार्य करें।