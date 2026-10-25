कपड़ा खरीदने से ज्यादा जरूरी होता है, उसके बारे में सही जानकारी होना। खासकर महंगे कपड़े खरीदते समय उनके फैब्रिक, धोने-सुखाने और संभालकर रखने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल, कई बार गलत तरीके से धोने या रखने के कारण महंगे कपड़ों का फैब्रिक खराब हो सकता है। ऐसे में कपड़े खरीदते समय उसके लेबल पर लिखी जरूरी बातों को जरूर जांचना चाहिए। किसी कपड़े का लेबल उसके बारे में कई ऐसी जानकारियां देता है, जो उसके उत्पाद विवरण में भी नहीं मिलतीं।

उत्पाद का विवरण आपको कपड़ा खरीदने के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन लेबल से आपको पता चलता है कि आप वास्तव में क्या खरीद रह हैं। इस पर कपड़े को धोने, सुखाने और संभालकर रखने से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी होती हैं। इन निर्देशों का पालन करके आप कपड़े को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने फैशन सलाहकार, ब्रांड और इमेज विशेषज्ञ तथा एनआईएफटी की पूरी छात्रा स्नेहा यादव से बातचीत की तो उन्होंने उन जरूरी जानकारियों के बारे में बताया, जिन्हें कपड़े खरीदते समय जांचकर आप बेहतर फैसला ले सकते हैं। कपड़े के टैग या लेबल पर दी गई सबसे जरूरी जानकारियों में से एक है, उसमें इस्तेमाल किए गए कपड़े की बनावट और सामग्री।

स्नेहा यादव बताती हैं, “शुद्ध सूती कपड़े, सूती और दूसरे रेशों से बने कपड़े और कृत्रिम रेशों से तैयार कपड़ों में अंतर होता है। कपड़े के लेबल पर साफ लिखा होता है कि उसे बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चलता है कि कपड़ा छूने में कैसा लगेगा, बार-बार धोने पर कितना टिकेगा, अपना आकार बनाए रखेगा या नहीं और उसकी देखभाल में कितनी मेहनत लगेगी। इसलिए कपड़े खरीदते समय यह जानना जरूरी है कि उसे किस सामग्री से बनाया गया है।”

कपड़े धोने और उसकी देखभाल को न करें नजरअंदाज

कपड़े के लेबल पर उसे धोने और उसकी देखभाल करने से जुड़े निर्देश भी दिए होते हैं। स्नेहा यादव के अनुसार, “इन निर्देशों से पता चलता है कि कपड़े को वॉशिंग मशीन में धोया जा सकता है या हाथ से धोना जरूरी है। साथ ही, उसे किस तापमान पर धोना चाहिए, धूप में सुखाना सही है या छाया में और किस तापमान पर इस्त्री करना सुरक्षित है, इसकी जानकारी भी मिलती है। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से कपड़े धोने या सुखाने से उसका फैब्रिक खराब हो सकता है।” वह आगे कहती हैं कि कपड़े के लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन न करने से उसकी सतह खराब हो सकती है, रंग फीका पड़ सकता है, आकार बदल सकता है और कपड़े की उम्र भी कम हो सकती है।

इसके आगे स्नेहा यादव कहती हैं, कपड़ा खरीदते समय देखने में बिल्कुल अच्छा लग सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहेगा या नहीं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं।” कपड़े के टैग पर उसे बनाने वाले देश या स्थान की जानकारी भी दी हो सकती है। इससे पता चलता है कि कपड़ा कहां तैयार किया गया है। इसके अलावा, लेबल पर निर्माता का नाम, कपड़े का सही नाम, आकार और उत्पादन से जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारियां भी दी जा सकती हैं।

डिजाइन के नजरिए से स्नेहा यादव का मानना है कि कपड़ों के लेबल पर जितना ध्यान देना चाहिए, आमतौर पर लोग उतना ध्यान नहीं देते। कपड़े खरीदते समय लोग अक्सर उसके डिजाइन, रंग, बनावट और लुक पर ध्यान देते हैं। लेकिन लेबल से उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि कपड़े की खूबसूरती के अलावा उसमें और क्या खास है। यह कपड़े के दिखने और रोजमर्रा में उसके इस्तेमाल के तरीके के बीच का अंतर समझने में मदद करता है। कपड़े खरीदते समय उसका लेबल पढ़ने की आदत डालने से आप सोच-समझकर बेहतर चुनाव कर सकते हैं।

डिस्क्लेमार: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बातचीत किए गए विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है।

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