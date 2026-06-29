मानसून अपने साथ हरियाली और ठंडक लेकर आता है इसलिए कई लोगों को यह मौसम बेहद पसंद होता है। लेकिन रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने वाले लोगों के लिए यह मौसम चुनौती भरा हो सकता है। अचानक तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, कपड़ों का भीगना या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के भीगने का डर जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखने से सफर आरामदायक और सुरक्षित बन सकता है। आइए, जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें बारिश के मौसम में रखना फायदेमंद हो सकता है।

कॉम्पैक्ट छाता

ऑफिस हो या कॉलेज सामान रखने की वजह से बैग थोड़ा भारी हो ही जाता है। ऐसे में अपने बैग में कॉम्पैक्ट छाता रख सकते हैं जो किसी भी समय काम आ सकता है। साथ ही यह बैग में बहुत कम जगह घेरता है। अगर आप मानसून में रोजाना ट्रैवल करते हैं तो इसे आप अपने साथ रख सकते हैं।

रेनकोट

अगर आप ऑफिस या कॉलेज स्कूटी या बाइक से जाते हैं तो ऐसे में अपने साथ रेनकोट जरूर रखें। लंबे सफर के दौरान रेनकोट काफी आरामदायक साबित हो सकते हैं, जो आपको भीगने से बचा सकते हैं। खास बात यह है कि इसे आप कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि रेनकोट बहुत कम जगह घेरता है।

वॉटरप्रूफ बैग कवर

कई बार ऐसा होता है कि हम घर से निकलते हैं तो बारिश नहीं होती है लेकिन ऑफिस या कॉलेज से लौटते समय अचानक तेज बारिश होने लगती है। ऐसे में बैग में रखे जरूरी सामान और किताबें भीग जाती हैं। इसलिए अपने साथ वॉटरप्रूफ बैग कवर जरूर रखें। इसे आप समय आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भीगने के बाद भी आपका सामान सुरक्षित रह सकता है।

जिपलॉग बैग

ज्यादातर लोग बारिश में भीगने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उनके पास महंगे मोबाइल फोन या अन्य गैजेट्स होते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने ऑफिस या कॉलेज बैग में छोटा सा जिपलॉग बैग जरूर रखें। इससे अचानक बारिश आने पर भी आपका फोन सुरक्षित रहेगा।

माइक्रोफाइबर टॉवल

कई बार इतनी तेज बारिश होती है कि छाता या रेनकोट भी हमें भीगने से नहीं रोक पाते हैं। इसके लिए अपने साथ एक छोटा माइक्रोफाइबर टॉवल रख सकते हैं जिससे भीगने पर हाथ, चेहरा या मोबाइल की स्क्रीन को पोंछा जा सके।

सैनिटाइजर और टिशू

बारिश के मौसम में नमी और गंदगी बढ़ जाती है। ऐसे में हाथों को साफ रखने के लिए अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रख सकते हैं। इसके अलावा टिशू पेपर भी काम आ सकता है जिसे बैग में रखना न भूलें। इसे सफर के दौरान कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है।