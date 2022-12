Yoga Asanas That Can Help With Hair Growth | अच्छी लाइफस्टाइल और सही खान-पान होने के बाद भी कई लोगों में बालों के झड़ने और छोटे बालों की समस्या हो सकती है। ऐसे में कई लोग दवाइयों और घरेलू उपचार का सहारा लेते हैं। इन सबके बाद यदि आपको फायदा नहीं मिल रहा है और आप कोई प्राकृतिक उपचार (Yoga for hair growth) की तलाश में हैं तो कुछ योगासन हैं जिनके माध्यम से आप अपने बालों को घने और मजबूत बना सकते हैं।

योग एक्सपर्ट अदिति ज़वार ने इंस्टाग्राम पर कुछ योगासनों (Yoga for hair fall control) के बारे में पोस्ट करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने लिखा है, “पिछले तीन वर्षों में मेरे बाल सूखे, खुरदरे, कमजोर से घने और स्वस्थ हो गए। मेरे बालों का झड़ना काफी कम हो गया है और मेरे बाल तेजी से बढ़ रहे हैं।”

अदिति ने बताया, “मैं नियमित रूप से योगाभ्यास (Yoga exercise for hair fall) करती हूं और हेल्दी डाइट लेती हूं।” उन्होंने बताया कि वह वर्कआउट के दौरान अपने बालों को बांधकर रखती हैं और दिन में कम से कम दो बार कंघी करती हैं।” आगे उन्होंने लिखा है कि, “योग के कई लाभों में से एक इसकी हमारे बालों और खोपड़ी से संबंधित समस्याओं को कम करने की क्षमता है। ये आसन ब्लड के प्रवाह को बढ़ाकर आपके स्कैल्प तक पहुंचने देते हैं और बालों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।” आइए जानते हैं कि वो आसन कौन से हैं –

बालासन (Balasan For Hair Fall Control)

अपने घुटनों के सहारे योगा मैट पर बैठ जाएं।

दोनों पैरों के तलुए और एड़ियां आपस में मिला लें

जहां तक ​​संभव हो धीरे-धीरे अपने घुटनों को फैलाएं।

गहरी सांस लें और आगे की ओर झुकें।

पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ें।

कमर के पीछे रीढ़ का निचले हिस्से को चौड़ा करें।

अब कूल्हों को मोड़ते हुए नाभि की ओर खींचने का प्रयास करें।

उस स्थिति में रहें।

सिर को गर्दन से थोड़ा पीछे उठाने का प्रयास करें।

तोंद (पेट) का सबसे निचले हिस्से की ओर खींचने का प्रयास करें।

अपने हाथों को आगे लाकर अपने सामने रखें।

दोनों हाथ घुटनों की सीध में होंगे।

कोशिश करें कि दोनों कंधे जमीन से सटे रहें।

आपके कंधों में तनाव कंधे के ब्लेड से पूरी पीठ में महसूस होना चाहिए।

इस स्थिति में 30 सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक रहें।

हाथों को आगे की ओर खींचते हुए धीरे-धीरे सांस लें।

तोंद को नीचे झुकाएं और टेलबोन को ऊपर उठाएं और सामान्य स्थिति में लौट आएं।

शसाकासन या खरगोश मुद्रा (Shaskasan For Hair Fall Control)

वज्रासन मुद्रा में अपने घुटनों को एक साथ रखें। अपने शरीर को एड़ियों पर टिकाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए आगे की ओर झुकें। अदिति ने सुझाव दिया कि प्रत्येक आसन को 10-12 मिनट करें।

सर्वांगासन या शोल्डर स्टैंड (Head Stand For Hair Fall Control)

शवासन या शव मुद्रा में आ जाएं

पैरों को छाती के पास लाएं

अपने निचले शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं

अपने हाथों को अपनी पीठ पर रखें और धीरे-धीरे अपने पैरों को इस तरह ऊपर उठाएं कि शरीर एक सीधी रेखा में हो और ऊपरी भुजा पीठ को सहारा दें। सामान्य रूप से सांस लेते हुए मुद्रा में रहें। अदिति ने मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शोल्डर स्टैंड करने से परहेज करने का सुझाव दिया।

अदिति ने बताया कि ये आसन बालों के बेहतर विकास में योगदान करते हैं, साथ ही बालों के शेप को भी अच्छा बनाने में सहायता करते हैं। वहीं इन योगासनों के करने से बालों के झड़ने की समस्या भी कम होती है और बाल घने और स्वस्थ बनते हैं।