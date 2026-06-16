भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और वस्त्र परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में सदियों से ऐसी अनूठी बुनाई और कपड़ा निर्माण तकनीकें विकसित हुई हैं, जो स्थानीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाती हैं। इन विशेष वस्त्रों की पहचान और संरक्षण के लिए कई कपड़ों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग प्रदान किया गया है। GI टैग किसी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक उत्पत्ति और पारंपरिक कौशल से जोड़ता है। आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त वस्त्रों के बारे में।

चंपा कोसा सिल्क (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाले जाने वाले कोसा रेशम के कीड़ों से तैयार होने वाला चंपा कोसा सिल्क अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक, मजबूती और मुलायम बनावट के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य भारत की सबसे बेहतरीन रेशम परंपराओं में से एक माना जाता है।

चेंदमंगलम हैंडलूम (केरल)

केरल के चेंदमंगलम गांव से जुड़ी यह बुनाई परंपरा अपने खूबसूरत कसावु शैली के वस्त्रों के लिए जानी जाती है। ऑफ-व्हाइट कपड़े पर रंगीन बॉर्डर इसकी खास पहचान हैं। यह केरल की समृद्ध सांस्कृतिक और बुनाई विरासत का प्रतीक है।

हबासपुरी टेक्सटाइल (ओडिशा)

ओडिशा का हबासपुरी वस्त्र अपनी टाई-डाई तकनीक और अतिरिक्त धागों से बनाई गई बारीक डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। इन कपड़ों पर प्रकृति और लोककथाओं से प्रेरित आकर्षक आकृतियां देखने को मिलती हैं। एक समय यह कला विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन आज कुशल कारीगरों की बदौलत फिर से लोकप्रिय हो रही है।

किन्नौरी शॉल (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में बुनी जाने वाली किन्नौरी शॉल अपनी जटिल ज्यामितीय डिजाइनों और रंगीन बॉर्डर के लिए जानी जाती है। इन डिजाइनों में स्थानीय संस्कृति और बौद्ध प्रतीकों की झलक दिखाई देती है। उत्कृष्ट शिल्पकारी के कारण यह हिमालयी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान शॉलों में गिनी जाती है।

मूगा सिल्क (असम)

असम की पहचान मानी जाने वाली मूगा सिल्क दुनिया के सबसे दुर्लभ और कीमती रेशमों में से एक है। इसकी प्राकृतिक सुनहरी चमक और लंबे समय तक टिकाऊ रहने की क्षमता इसे खास बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ इसकी चमक और भी बढ़ जाती है।

नवलगुंड दरी (कर्नाटक)

कर्नाटक के नवलगुंड शहर में हाथों से बुनी जाने वाली ये सूती दरियां अपने रिवर्सिबल डिजाइनों और ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं। पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली ये दरियां मजबूती और कलात्मकता का शानदार संगम हैं।

शाफी लानफी (मणिपुर)

मणिपुर का यह पारंपरिक वस्त्र कभी सम्मान और वीरता के प्रतीक के रूप में भेंट किया जाता था। आकर्षक डिजाइनों और चमकीले रंगों से सजा हुआ शाफी लानफी आज भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

टांगालिया वीव (गुजरात)

गुजरात की यह सदियों पुरानी बुनाई कला अपने मोतियों जैसे उभरे हुए डॉट पैटर्न के लिए जानी जाती है। बुनाई के दौरान धागों को विशेष तरीके से मोड़कर ये डिजाइन तैयार किए जाते हैं। डांगासिया समुदाय द्वारा संरक्षित यह कला अपनी अनूठी बनावट और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।

भारत की वस्त्र विरासत का अनमोल खजाना

GI टैग प्राप्त ये वस्त्र केवल कपड़े नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान और कारीगरों की मेहनत का जीवंत प्रतीक हैं। इनकी खरीदारी और संरक्षण न केवल स्थानीय शिल्पकारों को समर्थन देता है, बल्कि देश की समृद्ध विरासत को भी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद करता है।

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