Black Clothes Washing Tips: ब्लैक कपड़े लगभग हर किसी के वॉर्डरोब का हिस्सा होते हैं। फॉर्मल मीटिंग हो या किसी पार्टी में जाना हो या फिर कैजुअल लुक अपनाना हो, ब्लैक आउटफिट हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं। हालांकि कई बार कुछ ही धुलाई के बाद कपड़ों का रंग निकलने लगता है और इन पर सफेद निशान दिखाई देने लगते हैं। अगर आप भी ब्लैक कपड़ों की चमक को बरकरार रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखें। थोड़ी देखभाल और धोने का सही तरीका ब्लैक कपड़ों को नए जैसा रखने में मदद कर सकता है।

बार-बार धोने से बचें

ब्लैक कपड़ों को हर बार पहनने के बाद धोना जरूरी नहीं होता है। बार-बार धोने की वजह से कपड़े के रेशे कमजोर हो सकते हैं और धीरे-धीरे रंग हल्का पड़ने लगता है।

कपड़ों को धोने का तरीका

कई बार कपड़ों को धोते समय हम यूं हीं वॉशिंग मशीन में उन्हें डाल देते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन या हाथ से ब्लैक कपड़े धो रहे हैं तो उन्हें पहले उल्टा जरूर कर लें। ऐसा करने से कपड़े का रंग जल्दी फीका नहीं पड़ता है। यह तरीका काफी आसान और कारगर माना जाता है।

गलत डिटर्जेंट चुनना

ब्लैक या डार्क कलर के कपड़ों के लिए लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना सही माना जाता है। इससे रंग की चमक लंबे समय तक बनी रहती है।

तेज धूप में सुखाना

धुलाई के बाद कपड़ों को सीधे तेज धूप में सुखने के लिए छोड़ना उनका रंग फीका कर सकता है। ऐसे में इन्हें छायादार और हवादार जगह पर सुखाएं। इससे कपड़े लंबे समय तक सही बने रह सकते हैं।

गर्म पानी से धोना

ब्लैक कपड़ों को कभी गर्म पानी से धोने की गलती न करें। इसे ठंडा या सामान्य पानी से धोना बेहतर माना जाता है। इससे कपड़े का रंग लंबे समय तक बरकरार रहता है और फैब्रिक को भी नुकसान नहीं पहुंचता है।

ब्लैक कपड़े धोने का सही तरीका

अक्सर ब्लैक कपड़े या जींस तीन से चार बार धोने पर रंग छोड़ने लगती है। इसलिए कपड़ों को हमेशा उल्टा करके धोना चाहिए। इन्हें धोने के लिए सॉफ्ट लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। इन्हें सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल करने से बचें। इसकी जगह आप कपड़ों को हल्की धूप और हवा में सूखने दें। वहीं, ब्लैक आउटफिट को हर बार पहनने के बाद धोने से बचें। इसके अलावा आप अगर हाथ से इसे धो रहे हैं तो बिना ज्यादा डिटर्जेंट के हल्के हाथों से साफ करें।