आजकल ज्यादातर लोग कपड़े और घरेलू सामान बिना ज्यादा सोचे-समझे सीधे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। हालांकि, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मशीन में धोने से न सिर्फ वे खराब हो सकती हैं, बल्कि आपकी वॉशिंग मशीन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर मशीन की उम्र बढ़ाई जा सकती है। आइए जानते हैं उन 8 चीजों के बारे में जिन्हें वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए।

बहुत ज्यादा गंदे कपड़े

कीचड़, रेत, मिट्टी या पालतू जानवरों के बालों से भरे कपड़ों को सीधे मशीन में न डालें। पहले इन्हें झाड़ लें या पानी से साफ कर लें, क्योंकि अतिरिक्त गंदगी मशीन के फिल्टर और ड्रम को प्रभावित कर सकती है।

मेमोरी फोम वाले तकिए

मेमोरी फोम या नेक-सपोर्ट फोम वाले तकियों को मशीन में धोने से बचें। स्पिन साइकिल के दौरान फोम टूट सकता है, फट सकता है या अपना आकार खो सकता है।

भारी कंबल और रजाई

मशीन की क्षमता से ज्यादा वजन वाले कंबल या रजाई धोना मोटर और ड्रम पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकता है। इसलिए हमेशा मशीन की लोड क्षमता के अनुसार ही इन्हें धोएं।

‘ड्राई क्लीन ओनली’ कपड़े

जिन कपड़ों पर ‘ड्राई क्लीन ओनली’ लिखा हो, उन्हें मशीन में धोने से कपड़ा सिकुड़ सकता है, रंग फीका पड़ सकता है या उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है।

पुराने और नाजुक फैब्रिक

रेशमी, लेस वाले या अन्य नाजुक कपड़े मशीन की तेज धुलाई सहन नहीं कर पाते। ऐसे कपड़ों को हाथ से धोना या ड्राई क्लीन करवाना बेहतर होता है।

खुले जिप वाले कपड़े

जींस, जैकेट या अन्य कपड़ों की जिप बंद किए बिना मशीन में डालने से वे दूसरे कपड़ों में फंसकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए धुलाई से पहले सभी जिप बंद कर लें।

चमड़े (लेदर) के कपड़े

लेदर जैकेट, पैंट या अन्य चमड़े की वस्तुओं को मशीन में नहीं धोना चाहिए। पानी और गर्मी के कारण चमड़ा सिकुड़ सकता है या अपनी मूल बनावट खो सकता है।

नए लाल और नारंगी रंग के कपड़े

नए लाल और नारंगी कपड़े शुरुआती धुलाई में रंग छोड़ सकते हैं। इन्हें अलग से धोने से दूसरे कपड़ों पर रंग चढ़ने की समस्या से बचा जा सकता है।

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