रसोई और घर में कॉकरोचों की मौजूदगी सिर्फ असुविधाजनक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि बाजार में कई तरह के केमिकल स्प्रे और रिपेलेंट उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप प्राकृतिक उपाय अपनाना चाहते हैं तो कुछ इंडोर पौधे इसमें मददगार साबित हो सकते हैं। इन पौधों की तेज और खास खुशबू कॉकरोचों को पसंद नहीं आती, जिससे वे इन जगहों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये पौधे कॉकरोचों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, लेकिन उनकी संख्या कम करने और उन्हें दूर रखने में सहायक हो सकते हैं।

पुदीना

पुदीना सबसे लोकप्रिय प्राकृतिक कॉकरोच रिपेलेंट पौधों में से एक माना जाता है। इसकी तेज मेंथॉल वाली खुशबू कॉकरोचों को दूर रख सकती है। इसे रसोई की खिड़की, सिंक या दरवाजे के पास रखें। साथ ही, इसका इस्तेमाल खाने में भी किया जा सकता है।

लैवेंडर

लैवेंडर की खुशबू लोगों को सुकून देती है, लेकिन कॉकरोचों को यह बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसमें मौजूद लिनालूल नामक प्राकृतिक तत्व कई कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है। इसे घर के प्रवेश द्वार या किचन की खिड़की के पास रखा जा सकता है।

कैटनिप

कैटनिप में नेपेटालैक्टोन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जिसे कॉकरोचों के खिलाफ प्रभावी प्राकृतिक रिपेलेंट माना गया है। यह पौधा कम देखभाल में भी आसानी से बढ़ जाता है और इंडोर गार्डनिंग के लिए अच्छा विकल्प है।

तेजपत्ता

भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला तेजपत्ता सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसकी तेज सुगंध कॉकरोचों को भी दूर रख सकती है। इसे सूखे राशन रखने वाली जगह या किचन के आसपास रखना फायदेमंद हो सकता है।

रोजमेरी

रोजमेरी में कैंफर और अन्य सुगंधित तत्व पाए जाते हैं, जिनकी महक कई कीड़ों को पसंद नहीं आती। यह पौधा धूप वाली जगह पर अच्छी तरह बढ़ता है और ताजी जड़ी-बूटी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

गुलदाउदी

गुलदाउदी के फूलों में पाइरेथ्रिन नामक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है, जिसका उपयोग कई कीटनाशकों में भी किया जाता है। इसे घर के कोनों या प्रवेश द्वार के पास रखने से कॉकरोचों की आवाजाही कम हो सकती है। साथ ही, यह घर की सुंदरता भी बढ़ाता है।

लेमन बाम

लेमन बाम की नींबू जैसी तेज खुशबू कॉकरोचों को दूर रखने में मदद कर सकती है। यह पुदीना परिवार का पौधा है और छोटे गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। मध्यम धूप में यह अच्छी तरह बढ़ता है।

ध्यान रखें

इन पौधों का इस्तेमाल प्राकृतिक रिपेलेंट के रूप में किया जा सकता है, लेकिन अगर घर में कॉकरोचों की संख्या बहुत अधिक है, तो केवल पौधों के भरोसे रहना पर्याप्त नहीं होगा। नियमित सफाई रखें, किचन में भोजन के टुकड़े न छोड़ें, नालियों और दरारों की सफाई करें तथा जरूरत पड़ने पर पेशेवर पेस्ट कंट्रोल की मदद लें।

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