पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी मैदानी इलाकों से काफी अलग होती है। ठंडी जलवायु, ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन और रोजमर्रा के कठिन कामों के कारण यहां का खानपान भी खास होता है। हिमालयी क्षेत्रों में नाश्ता सिर्फ दिन की शुरुआत भर नहीं होता, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने और पूरे दिन काम करने के लिए तैयार करने का जरिया भी होता है। नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और अन्य हिमालयी समुदायों में कई ट्रेडिशनल डिशेज नाश्ते का अहम हिस्सा हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 पॉपुलर हिमालयी नाश्तों के बारे में, जिन्हें लोग सुबह खाना पसंद करते हैं।

बटर टी

हिमालयी क्षेत्रों की सबसे लोकप्रिय सुबह की ड्रिंक पदार्थों में से एक है बटर टी। (Photo Source: Pexels)

हिमालयी क्षेत्रों का सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक बटर टी है। तिब्बती भाषा में इसे ‘पो चा’ या ‘गुर-गुर चा’ भी कहा जाता है। यह चाय, मक्खन और नमक को मिलाकर बनाई जाती है। इसकी बनावट सामान्य चाय की तुलना में अधिक गाढ़ी होती है। ठंडे मौसम और ऊंचाई वाले इलाकों में यह शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा देने में मदद करती है। कई घरों में दिन की शुरुआत इसी चाय से होती है।

सेल रोटी

नेपाल और नेपाली समुदायों में सेल रोटी बेहद लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)

सेल रोटी नेपाल और नेपाली समुदायों का एक ट्रेडिशनल डिश है। यह चावल के आटे से बनी गोलाकार तली हुई रोटी होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर इसे खास तौर पर बनाया जाता है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम सेल रोटी को अक्सर चाय, आलू की सब्जी या अचार के साथ खाया जाता है।

थुकपा

थुकपा एक पौष्टिक नूडल सूप है जो ठंडे पहाड़ी इलाकों में सुबह के भोजन के रूप में भी खाया जाता है। (Photo Source: Pexels)

थुकपा एक लोकप्रिय नूडल सूप है, जो तिब्बती और हिमालयी खानपान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें नूडल्स, सब्जियां और कई बार मांस भी डाला जाता है। ठंडे मौसम में यह गर्मागर्म सूप शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। पहाड़ी इलाकों में इसे सुबह के नाश्ते के रूप में भी खाया जाता है।

गुंद्रुक

गुंद्रुक नेपाल की एक पारंपरिक फर्मेंटेड हरी पत्तेदार सब्जी है। (Photo Source: Pexels)

गुंद्रुक नेपाल का एक पारंपरिक फर्मेंटेड फूड है। इसे सरसों या मूली की पत्तियों को सुखाकर और फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है और इसे सूप, सब्जी या साइड डिश के रूप में परोसा जाता है। सर्दियों में यह खास तौर पर लोकप्रिय होता है क्योंकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।

ढिंडो

ढिंडो नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों का एक पारंपरिक भोजन है। (Photo Source: @prroha/X)

ढिंडो नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों का एक पारंपरिक और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बाजरा, मक्का या कुट्टू के आटे को उबलते पानी में मिलाकर बनाया जाता है। यह देखने में दलिया जैसा लगता है लेकिन इसकी बनावट अधिक गाढ़ी होती है। ढिंडो को दाल, सब्जी, अचार या गुंद्रुक के साथ खाया जाता है। यह लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है।

छुरपी और ब्रेड

छुर्पी हिमालयी क्षेत्रों में बनने वाला ट्रेडिशनल चीज है, जिसे गाय या याक के दूध से तैयार किया जाता है। (Photo Source: The Voice of Sikkim/Facebook)

छुरपी हिमालयी क्षेत्रों में बनने वाला पारंपरिक चीज है, जिसे गाय या याक के दूध से तैयार किया जाता है। इसे स्थानीय ब्रेड या तली हुई रोटी के साथ खाया जाता है। यह प्रोटीन और ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। पहाड़ी इलाकों में सुबह जल्दी शुरू होने वाले कामों के लिए यह एक बेहतरीन नाश्ता माना जाता है।

हिमालयी नाश्ता क्यों है खास?

हिमालयी नाश्ते की खासियत यह है कि यह स्वाद से ज्यादा पोषण और ऊर्जा पर आधारित होता है। यहां के व्यंजन स्थानीय अनाज, डेयरी उत्पादों और ट्रेडिशनल कंजर्वेशन टेक्निक से तैयार किए जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर को गर्म रखने, लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने और कठिन मौसम में स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। यही वजह है कि हिमालयी नाश्ता सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति, लाइफस्टाइल और प्रकृति से जुड़ी एक परंपरा भी है।