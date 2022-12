Home Remedies for Constipation: अक्सर कई बार हम ऐसे खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जो पूरे पाचन तंत्र को खराब करने का असर डालते हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन के कारण लोग कब्ज से पीड़ित होते हैं। भीड़ के दिनों में लोग अक्सर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तैलीय और मसालेदार भोजन करते हैं। ऐसे लोगों को कब्ज की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अधिक मात्रा में शराब और चाय का सेवन, उपवास और धूम्रपान भी कब्ज के प्रमुख कारण हैं।

कब्ज से क्या नुकसान होता है?

यदि आप लंबे समय से कब्ज से पीड़ित हैं, तो जोखिम अधिक होता है। इस कारण प्रतिदिन आहार और रहन-सहन की स्थिति में सुधार करना आवश्यक है। कब्ज होने पर पेट खराब (Home remedies to relieve constipation naturally) हो जाता है और पेट फूलने या गैस्ट्रिक की समस्या जैसा महसूस होता है।

पपीता राहत देता है

आयुर्वेदिक डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता के मुताबिक पपीता पेट की हर बीमारी के लिए फायदेमंद होता है। इसके सेवन से पेट संबंधी कई विकार दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं पपीता कब्ज की समस्या को भी कम करता है। पपीता फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर युक्त भोजन खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। इससे पाचन में सुधार करने में मदद मिलती है। यह प्रोटीन, पोटैशियम, फाइबर, विटामिन सहित कई आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करता है। जो कई अन्य बीमारियों को दूर करने में मदद करता है।

नाश्ते में दलिया शामिल करें

अच्छे स्वास्थ्य के लिए दलिया का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फोलेट, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और बीटा ग्लूकोज जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। फाइबर लिवर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। फाइबर युक्त भोजन करने के लिए एक मजबूत पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है। कब्ज की समस्या (Natural Home Remedies For Constipation) से राहत दिलाते हैं ये फूड्स दलिया मोटापे और मधुमेह से राहत दिलाता है।

कब्ज के लिए हरी सब्जियां फायदेमंद होती हैं

हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। जुकाम में पालक, स्प्राउट्स, ब्रसेल्स और ब्रोकोली साग और अन्य सब्जियां शामिल हैं। ये सब्जियां फाइबर से भी भरपूर होती हैं। एनसीबीआई की रिसर्च के मुताबिक कच्ची ब्रोकली और स्प्राउट्स कब्ज (Constipation Remedies to Try at Home) को कम करते हैं।

अलसी पेट के लिए अच्छा है

फाइबर के अलावा अलसी पेट की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। लैक्सीन में सफाई के गुण होते हैं। इसके सेवन से मल त्याग करने में आसानी होती है। इनका नियमित उपयोग मलाशय को साफ करने में मदद करता है। अलसी पराठे का ज़्यादा सेवन न करें, नहीं तो इसे पचाना मुश्किल हो जाएगा और पेट से जुड़ी अन्य परेशानियां हो सकती हैं।

प्रोबायोटिक्स राहत प्रदान करते हैं

प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं जो कोम्बुचा, किम्ची और दही जैसे खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। यह पाचन तंत्र में सुधार कर उचित पाचन को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स आंत माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं, जो प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए काम करता है। यह सूजन को कम करने और कब्ज (How To Get Rid of Constipation) दूर करने में मदद करता है।

पल्स कब्ज से छुटकारा दिलाने में मददगार

दालें हमें ऊर्जा देने के साथ-साथ हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाती हैं। मटर, मसूर, छोले और मटर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ये सब्जियां पाचन में सुधार करती हैं और कब्ज को कम करती हैं। लेकिन इन सब्जियों का अधिक सेवन भी ठीक नहीं है। इसे आप लंच या डिनर डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के आहार कन्स्टिचूअन्ट होते हैं। जो पूरे स्वास्थ्य का ख्याल रखने में मदद करता है।