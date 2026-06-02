हर कोई अपने-अपने तरीके से घर की सजावट करता है। कई बार सजावट में लोग काफी पैसे भी खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर समझदारी और थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएं तो आप कुछ ही चीजों से काफी कम पैसे में अपने पूरे घर का लुक बदल सकते हैं। शहर हो या गांव, आजकल लोग अपने घर को मॉडर्न लुक देने के लिए खूब काम करवाते हैं और एक से बढ़कर एक महंगे डेकोर आइटम खरीदते हैं। इसमें फैंसी लाइटें भी शामिल हैं।

आजकल कमरे को थोड़ा आकर्षक और नेचुरल लुक देने के लिए लोग लाइटिंग पर काफी पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक लैंप की मदद से पूरे घर के लुक को बदल सकते हैं। अगर सही लैंप का चुनाव किया जाए, तो यह पूरे घर के माहौल को बदल सकता है और सजावट को नया रूप दे सकता है। ऐसे में आइए हम आपकी मदद करते हैं कि किस तरह का लैंप घर में लगाएं।

वुडन मेश शेल्फ लैंप

यह एक ऐसा डेकोरेटिव लैंप है जिसमें लकड़ी का फ्रेम, मेश/रैटन डिजाइन और छोटी शेल्फ बना होता है। इस लैंप की जालीदार डिजाइन रोशनी के साथ खूबसूरत पैटर्न बनाती है, जिससे कमरे को आकर्षक फ्लोरल आर्ट जैसा लुक मिलता है। आप इसे लिविंग रूम, बेडरूम या स्टडी रूम में लगा सकते हैं। यह आपके घर को एक लग्जरी और प्रीमियम लुक देता है।

मिनिमल स्क्वेयर शेल्फ फ्लोर लैंप

लिविंग रूम, बेडरूम या रीडिंग कॉर्नर में कम जगह में अगर कोई लैंप लगवाना चाहते हैं तो मिनिमल स्क्वायर शेल्फ फ्लोर लैंप परफेक्ट है। इसमें हल्के रंग की लकड़ी का वर्टिकल फ्रेम होता है और नीचे की ओर ओपन शेल्फ बनी होती हैं। साथ में सिंपल फैब्रिक शेड लाइटिंग जगह को और भी आकर्षक बनाती है। इसकी शेल्फ पर किताबें, इनडोर प्लांट्स या अन्य सजावटी सामान रखे जा सकते हैं।

प्रीमियम मिनिमलिस्ट वुडन स्टाइल

इस वक्त प्रीमियम मिनिमलिस्ट वुडन स्टाइल वाले लैंप का चलन तेजी से बढ़ गया है। इसे आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। आप इसे लिविंग रूम या बेडरूम में रख सकते हैं, जो पूरे कमरे का माहौल बदल सकता है। इससे कमरा अधिक आकर्षक और मॉडर्न लगता है।

विंटेज स्टाइल ट्राइपॉड लैंप

समय के साथ चीजों बदलती रहती हैं, लेकिन कई चीजें या फिर डिजाइन ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहती है और इन्हीं में से एक विंटेज स्टाइल ट्राइपॉड लैंप है। यह पिरामिड स्टाइल में होता है, जो दिखने में काफी आकर्षक लगता है। इसे आप लिविंग रूम में रख सकते हैं।

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