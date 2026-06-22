काफी लोग ऐसे हैं जो अपने घर में एक्वेरियम भी रखते हैं, जिसमें तरह-तरह की रंग-बिरंगी मछलियां होती हैं। यह घर के लुक को भी सुंदर और आकर्षक बनाने में मदद करता है। एक्वेरियम को अक्सर लोग ड्राइंग रूम, लिविंग एिया और ऑफिस में भी रखना पसंद करते हैं। समय के साथ एक्वेरियम का पानी गंदा हो जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कितने समय के बाद इसका पानी बदलना चाहिए।

कई लोग एक्वेरियम का पानी गंदा दिखने पर ही उसे बदलते हैं, तो वहीं काफी लोग ऐसे भी हैं जो जल्दी-जल्दी पूरा पानी बदल देते हैं। लेकिन ये दोनों ही तरीके मछलियों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पानी बदलने का सही समय एक्वेरियम के आकार, फिल्टर सिस्टम और मछलियों की संख्या पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं:

बदलने का सही समय

ज्यादातर घरेलू एक्वेरियम में हर 7 से 14 दिनों के बीच लगभग 20 से 30 प्रतिशत पानी बदलना उचित माना जाता है। इससे पानी में जमा गंदगी, अतिरिक्त अमेनियम और नाइट्रेट कम हो जाते हैं और मछलियों के लिए जरूरी बैक्टीरिया भी सुरक्षित रहते हैं।

पूरा पानी बदलना चाहिए या नहीं

एक्वेरियम की सफाई के दौरान अक्सर पूरा पानी निकालकर नया पानी भर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी का जैविक संतुलन बिगड़ सकता है और मछलियों को अचानक बदलाव का झटका लग सकता है। इससे तनाव, बीमारी और कभी-कभी मछलियों के मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए एक्वेरियम का 20-30 प्रतिशत ही पानी बदलना चाहिए।

छोटे एक्वेरियम का पानी कब बदलें

अगर एक्वेरियम छोटा है और उसमें ज्यादा मछलियां हैं, तो पानी जल्दी गंदा हो सकता है। ऐसे में आप सप्ताह में एक बार 25 से 30 प्रतिशत पानी बदल सकते हैं। वहीं बड़े आकार और अच्छे फिल्टर सिस्टम वाले एक्वेरियम का पानी 10 से 15 दिनों में बदला जा सकता है।

कैसा पानी डालना चाहिए

एक्वेरियम में साफ और क्लोरीन-मुक्त पानी डालना चाहिए। अगर नल का पानी डाल रहे हैं, तो उसे कुछ घंटों तक खुला छोड़ दें या फिर वाटर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही नए पानी का तापमान एक्वेरियम के पानी के समान होना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। एक्वेरियम की देखभला, पानी बदलने और अन्य सुझाव टैंक के आकार, मछलियों की प्रजाति, फिल्टर सिस्टम और पानी की गुणवत्ता के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। किसी भी बदलाव से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।

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