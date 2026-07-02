किचन जितना साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहता है, खाना बनाने में उतना ही कम समय लगता है। इसके साथ ही रसोई घर में खाना बनाते समय मूड भी बेहतर रहता है। लेकिन खाना बनाते समय किचन की टाइल्स, गैस स्टोव और आसपास की दीवारों पर तेल और मसालों की छींटें पड़ना आम बात है। समय के साथ ये छींटे सूखकर जिद्दी चिकनाई और गंदगी की मोटी परत बन जाते हैं, जिन्हें साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है।

तेल और मसालों की छींटे सबसे ज्यादा तड़का लगाते समय उड़ती हैं। साथ ही प्रेशर कूकर में खाना पकाते समय सीटी बजने पर पानी और मसालों की बूंदें भी आसपास फैल जाती हैं, जिससे किचन जल्दी गंदा दिखाई देने लगता है। काफी लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या हल्की सफाई करके छोड़ देते हैं, जिसके चलते धीरे-धीरे किचन में चिकनाई की परत जमने लगती है और वह काफी गंदा दिखाई देने लगता है। बाद में इस जमी हुई चिकनाई और गंदगी को सफा करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप दीवार, टाइल्स से लेकर गैस स्टोव तक को गंदगी से बचा सकते हैं।

नमक कम कर सकता है नमी

कड़ाही में तेल गर्म करने के बाद अक्सर हम सीधे जीरा, राई या दूसरे तड़के वाले मसाले डाल देते हैं, जिससे छींटें ज्यादा पड़ती हैं। ऐसे में इन सब चीजों को डालने से पहले एक चुटकी नमक डाल दें और फिर तड़के वाले मसाले डालें। ऐसा करने से तेल के छींटे काफी कम निकल सकती हैं जिससे आसपास गंदगी कम फैलती है। दरअसल, मसालों में मौजूद नमी जब तेल में मिलती है तो वह उछलने लगता है। नमक इस अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद कर सकता है।

आंच का रखें ध्यान

बहुत तेज आंच पर खाना बनाते समय तेल तेजी से उछलता है। ऐसे में तड़का लगाते समय आंच को मध्यम या बिल्कुल धीमी रखें। इसके बाद जरूरत के अनुसार बढ़ाएं। इससे खाना भी अच्छा पकता है और तेल की छीटें भी कम पड़ते हैं। वहीं, प्रेशर कुकर में जब उसकी क्षमता से ज्यादा पानी भर देते हैं तब सीटी के साथ पानी और झाग बाहर निकलने लगते हैं, जिससे गैस और आसपास की टाइल्स गंदी हो जाती है। कुकर में हमेशा तय सीमित मात्रा में ही पानी और सामग्री डालनी चाहिए और गैस को भी बहुत तेज आंच पर नहीं रखना चाहिए।

स्प्लैटर स्क्रीन

तड़का लगाते वक्त छांटों से बचने के लिए स्प्लैटर स्क्रीन काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसे कड़ाही या पैन के ऊपर रख दें, इससे तेल व मसालों की छींटे बाहर नहीं जाती हैं। यह एक जालीदार ढक्कन होता है, जो भोजन या तलते समय तेल, घी या मसाले के छींटों को बाहर बिखरने से रोकता है।

गैस के पीछे प्रोटेक्टिव शीट लगाएं

तेल, मसाले और खाने के छींटों से बचाने के लिए आप गैस स्टोव के पीछे वाली दीवार या टाइल्स पर ऑयल प्रूफ वॉल स्टिकर या एल्युमिनियम फॉल शीट लगवा सकते हैं। इससे काफी हद तक दीवार को गंदा होने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही इन्हें साफ करना भी आसान होता है।

ध्यान रखें ये बातें

खाना बनाते समय गैस की आंच का ध्यान रखें। तेज आंच पर भोजन पकाने से बचना चाहिए।

करी पत्ता, धनिया, मिर्च जैसे अन्य तड़के वाली चीजों को सूखा कर इस्तेमाल करें।

नियमित रूप से सफाई करने से किचन को गंदा होने से बचाया जा सकता है।

दीवारों और गैस को साफ करने के लिए गीले माइक्रोफाइबर कपड़े ज्यादा प्रभावी होते हैं।

सप्ताह में एक बार गुनगुने पानी में लिक्विड डिशवॉश या बेकिंग सोडा मिलाकर टाइल्स, चूल्हे और दीवारों को साफ करने से चिकनाई की मोटी परत नहीं जमती।

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