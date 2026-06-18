अगर आप रोमांच पसंद करते हैं और समुद्र की गहराइयों में छिपी खूबसूरत दुनिया को देखना चाहते हैं, तो स्कूबा डाइविंग आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी रंग-बिरंगी कोरल रीफ, दुर्लभ समुद्री जीवों और क्रिस्टल-सी साफ पानी के लिए मशहूर हैं। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे शानदार स्कूबा डाइविंग स्पॉट्स के बारे में।

ग्रेट ब्लू होल, बेलीज

ब्लू होल दुनिया के सबसे फेमस डाइविंग साइट्स में से एक है। यह एक विशाल समुद्री सिंकहोल है, जो अपने गहरे नीले रंग और साफ पानी के लिए जाना जाता है। यहां गोताखोरों को विशाल स्टैलैक्टाइट स्ट्रक्चर्स और समुद्र की अद्भुत गहराइयों को देखने का मौका मिलता है।

गैलापागोस द्वीप, इक्वाडोर

Galápagos Islands
गैलापागोस द्वीपसमूह समुद्री जैव विविधता का खजाना माना जाता है। (Photo Source: Pexels)

गैलापागोस द्वीप समुद्री जीव-जंतुओं की विविधता (डाइवरसिटी) के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां डाइविंग के दौरान हैमरहेड शार्क, व्हेल शार्क, समुद्री इगुआना, सी लॉयन और कई दुर्लभ जीवों को करीब से देखा जा सकता है। यह स्थान वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया

Great Barrier Reef
यहां के रंग-बिरंगे कोरल, समुद्री कछुए और विभिन्न प्रकार की मछलियां डाइविंग लवर्स को बहुत आकर्षित करती हैं। (Photo Source: Pexels)

दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ हजारों समुद्री प्रजातियों का घर है। यहां रंग-बिरंगे कोरल गार्डन, समुद्री कछुए, रीफ शार्क और खूबसूरत मछलियां डाइवर्स को मंत्रमुग्ध कर देती हैं।

मालदीव

Maldives
मालदीव अपने क्रिस्टल-क्लियर पानी, खूबसूरत लैगून और समृद्ध कोरल रीफ्स के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)

मालदीव अपने साफ लैगून, शानदार कोरल रीफ और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए मशहूर है। यहां डाइविंग के दौरान मंटा रे, व्हेल शार्क और कई आकर्षक समुद्री जीवों को देखने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, यहां लग्जरी डाइविंग अनुभव भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं।

पलाऊ

पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित पलाऊ अपने अद्भुत समुद्री दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां ब्लू होल, वॉल डाइविंग साइट्स, मंटा रे और प्रसिद्ध जेलीफिश लेक जैसी अनोखी जगहें हैं, जो इसे दुनिया के बेहतरीन डाइविंग डेस्टिनेशन्स में शामिल करती हैं।

राजा अम्पाट, इंडोनेशिया

Raja Ampat
कोरल ट्राएंगल के केंद्र में स्थित राजा अम्पाट दुनिया के सबसे समृद्ध मरीन इकोसिस्टम्स में से एक है। (Photo Source: Pexels)

इंडोनेशिया का राजा अम्पाट रीजन कोरल ट्रायंगल के केंद्र में स्थित है और इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक समुद्री जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां के स्वच्छ पानी, जीवित कोरल रीफ और दुर्लभ समुद्री प्रजातियां डाइविंग लवर्स के लिए खास आकर्षण हैं।

रेड सी, मिस्र

रेड सी अपनी शानदार व्यू, जीवित कोरल रीफ और ऐतिहासिक जहाजों के मलबों के लिए प्रसिद्ध है। यहां का साफ पानी और रंगीन समुद्री दुनिया इसे दुनिया के सबसे पसंदीदा डाइविंग स्थलों में शामिल करती है।

सिपादान द्वीप, मलेशिया

सिपादन को अक्सर दुनिया के बेस्ट डाइविंग साइट्स में गिना जाता है। यहां विशाल बैराकुडा मछलियों के झुंड, समुद्री कछुए और समृद्ध रीफ इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। समुद्री जीवन की रिचनेस इसे हर डाइवर की पसंदीदा जगह बनाती है।

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