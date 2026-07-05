अगर आप भारत को करीब से देखना चाहते हैं, तो नेशनल हाईवे 44 (NH44) की रोड ट्रिप आपके लिए किसी सपने से कम नहीं है। करीब 3,745 किलोमीटर लंबा यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इस सफर में आपको बर्फ से ढके पहाड़, ऐतिहासिक शहर, भव्य किले, प्राचीन मंदिर, स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन और खूबसूरत समुद्री तट देखने को मिलते हैं। अगर आप इस यादगार रोड ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो रास्ते में इन शानदार जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।

श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर

अपनी यात्रा की शुरुआत खूबसूरत श्रीनगर से करें। डल झील, हाउसबोट, मुगल गार्डन और हिमालय की मनमोहक वादियां इस शहर को खास बनाती हैं। यहां आप हजरतबल दरगाह, शंकराचार्य मंदिर और स्थानीय बाजारों की भी सैर कर सकते हैं।

जम्मू

श्रीनगर से आगे बढ़ते हुए जम्मू जरूर रुकें, जिसे ‘मंदिरों का शहर’ भी कहा जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करते हैं। इसके अलावा शहर के ऐतिहासिक मंदिर और स्थानीय व्यंजन भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

अमृतसर, पंजाब

अगर समय हो तो अमृतसर का छोटा-सा डिटूर जरूर लें। यहां स्थित स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। साथ ही पंजाबी व्यंजनों का स्वाद लें और वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का भी आनंद उठाएं।

दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली इतिहास और आधुनिकता का शानदार संगम है। यहां इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेंपल और चांदनी चौक जैसी जगहें आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी।

आगरा, उत्तर प्रदेश

उत्तर भारत की यात्रा ताजमहल देखे बिना अधूरी मानी जाती है। आगरा में ताजमहल के अलावा आगरा किला भी घूमने लायक है। यहां का मशहूर पेठा चखना बिल्कुल न भूलें।

ग्वालियर, मध्य प्रदेश

इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए ग्वालियर बेहतरीन पड़ाव है। यहां का विशाल ग्वालियर किला, भव्य महल और प्राचीन मंदिर शहर की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं।

नागपुर, महाराष्ट्र

भारत के भौगोलिक केंद्र के पास स्थित नागपुर अपने स्वादिष्ट संतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की तर्री पोहा और साओजी व्यंजन जरूर चखें। आसपास के वन्यजीव अभयारण्य भी प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

हैदराबाद, तेलंगाना

हैदराबाद अपनी ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है। चारमीनार, गोलकोंडा किला और पुराना शहर यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। साथ ही विश्व प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी का स्वाद लेना न भूलें।

मदुरै, तमिलनाडु

‘पूर्व का एथेंस’ कहलाने वाला मदुरै भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहां स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है।

कन्याकुमारी

अपनी यात्रा का समापन भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में करें। यहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, समुद्र तट और सूर्योदय-सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य आपकी इस लंबी रोड ट्रिप को यादगार बना देगा।

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