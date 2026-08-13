इस धरती पर कुदरत ने जितनी भी खूबसूरत चीजें दी हैं उसमें फूल भी शामिल हैं, जो अपनी खुशबू, रंग और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कई फूल ऐसे होते हैं जो जहां भी लगाए जाते हैं वहां की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हम सभी में अब तक कई तरह के फूल देखे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जिसके फूल सिर्फ 3 दिनों में अपना रंग बदल देते हों। सिर्फ तीन दिनों में यह फूल बैंगनी से सफेद रंग का हो जाता है। इसे कुदरत का करिश्मा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे। आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में:

इस पौधे का नाम ब्रूनफेल्सिया पौसीफ्लोरा है जिसे कई जगहों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसमें से एक नाम ‘कल, आज और कल’ भी है, जो काफी प्रचलित है। यह एक सुंदर सजावटी पौधा है, जिसे घर या बगीचे में आसानी से लगाया जा सकता है। इसके फूल कुछ दिनों के दौरान अपना रंग बदलते हैं, जो इसे बाकी पौधों से खास बनाता है। इस पौधे का नाम इसके फूलों के रंग बदलने की खासियत के कारण पड़ा है।

फूल पहले दिन गहरे बैंगनी या जामुनी रंग के होते हैं, जिसे ‘कल’ कहा जाता है। दूसरे दिन इनका रंग हल्का होकर लैवेंडर हो जाता है, जिसे ‘आज’ कहते हैं और तीसरे दिन फूल सफेद हो जाते हैं, जिसे ‘कल’ कहा जाता है। खास बात यह है कि एक ही पौधे पर एक साथ तीनों रंगों के फूल दिखाई दे सकते हैं, जिससे पौधा खूबसूरत और रंग-बिरंगा नजर आता है।

पौधे का रूप-रंग और खुशबू

ब्रूनफेल्सिया पौसीफ्लोरा पौधा नाइटशेड परिवार से संबंधित है और एक सदाबहार झाड़ी के रूप में बढ़ता है। इसकी ऊंचाई करीब 3 से 8 फीट तक हो सकती है। इसके चमकदार, गहरे हरे पत्ते इसके नाजुक फूलों की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। खूबसूरत दिखने के साथ-साथ इसके फूलों में हल्की खुशबू भी होती है, जो खासकर शाम के समय ज्यादा महसूस होती है। इसकी खुशबू बगीचे और बालकनी के माहौल को और आकर्षक बना देती है।

कैसी जगह पर उगता है ये पौधा

ब्रूनफेल्सिया पौसीफ्लोरा पौधा गर्म और नमी वाले मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है। इसलिए भारत के कई हिस्सों में इसे आसानी से उगाया जा सकता है।

रोशनी: इसे हल्की छांव या ऐसी जगह रखना बेहतर होता है, जहां छनकर धूप आती हो। तेज और सीधी धूप इसके फूलों को नुकसान पहुंचा सकती है।

मिट्टी: इस पौधे के लिए जल निकासी वाली मिट्टी बेहतर मानी जाती है। थोड़ी अम्लीय मिट्टी इसके लिए बेहतर होती है।

पानी: पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए। मिट्टी सूख जाने के बाद ही पानी देना चाहिए।

तापमान: यह पौधा सामान्य से गर्म तापमान में अच्छी तरह बढ़ता है। इसे बहुत ठंड और पाले से बचाना चाहिए।

कल, आज और कल पौधे को आप बगीचे की क्यारियों के साथ-साथ बड़े गमलों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसलिए यह बड़े घरों के बगीचों से लेकर शहरों के घरों की बालकनी तक के लिए अच्छा होता है।

कैसे करें देखभाल

इस पौधे की देखभाल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यह कम देखरेख में भी अच्छी तरह बढ़ता है। हालांकि, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:

छंटाई: फूल आने के बाद हल्की छंटाई करने से पौधे का आकार सही बना रहता है और नई शाखाएं निकलने में मदद मिलती है।

खाद: पौधे के बढ़ने की अवधि के दौरान संतुलित खाद देने से फूल अच्छी तरह खिलते हैं।

कीड़ों से बचाव: खासकर नमी वाले मौसम में पौधे पर एफिड्स और स्पाइडर माइट्स जैसे सामान्य कीड़ों पर नजर बनाए रखना चाहिए।

इस तरह थोड़ी देखरेख करने से पौधा लंबे समय तक अच्छी तरह खिलता रहता है और इसके फूलों में रंग बदलने की खूबसूरत प्रक्रिया भी बनी रहती है।

क्या यह पौधा सुरक्षित है

यह पौधा देखने में बेहद खूबसूरत तो होता है, लेकिन इसके सभी हिस्से निगलने पर जहरीले हो सकते हैं। इसलिए इसे पालतू जानवरों और छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. पौधे को छूने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोना भी एक अच्छी आदत है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। पौधे की देखभाल, उगाने और इससे जुड़ी अन्य जानकारी को सामान्य जानकारी के तौर पर लें।

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