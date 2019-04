सड़क क्रॉस करते वक्त ना हो दुर्घटना, इस शहर ने खोज निकाला नायाब तरीका

आजकल लोग फोन एडिक्ट हो गए हैं और फोन के चक्कर में अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचते हैं। चाहे रोड पर चलते हुए या फिर खाते हुए या फिर किसी अन्य काम को करते हुए लोग अपने फोन को नहीं छोड़ते हैं। फोन का इस्तेमाल कई मामलों में अच्छा होता है लेकिन यदि आप उनका इस्तेमाल रोड पर या गाड़ी चलाते वक्त करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी जान को खतरा है बल्कि दूसरों की जान को भी है। इस वजह से शहरों में सड़कों पर LED लाइट्स लगाई जा रही है ताकि लोग संभल कर चलें।

इज़राइल में तेल अविव नामक एक जगह में “जॉम्बी” LED लाइट्स की टेस्टिंग हो रही है ताकि सड़क पर फोन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचें और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो।

