Teachers’ Day पर जब बच्चे अपने टीचर के लिए खुद कुछ बनाते हैं, तो वह छोटा-सा कार्ड भी खास बन जाता है। लेकिन इसके लिए रंगीन शीट और सजावटी सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में रखा कोई पुराना इनविटेशन कार्ड ही इस काम आ सकता है।

उसके खूबसूरत डिजाइन या बॉर्डर को निकालकर उसमें कुछ नई चीजें जोड़ें और तैयार करें ऐसा ग्रीटिंग कार्ड, जिसे बच्चा अपनी पसंद और क्रिएटिविटी के हिसाब से सजा सके। सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाना भी मुश्किल नहीं है और इसमें खर्च भी लगभग ना के बराबर होगा।

पुराने इनविटेशन कार्ड से ऐसे बनाएं Teachers’ Day का ग्रीटिंग कार्ड

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

ग्लू, कैंची, पुराना इनविटेशन कार्ड, रंगीन या सफेद मोटा पेपर, स्केच पेन या कलर पेन, रिबन या लेस, छोटे स्टिकर, पेपर फ्लावर या मोती, पेंसिल और स्केल

पहले कार्ड का सही और सुंदर हिस्सा चुनें

पुराने इनविटेशन कार्ड को खोलकर देखें। जिस हिस्से पर सुंदर प्रिंट, बॉर्डर, फूल या कोई अच्छा पैटर्न बना हो, उसे कार्ड के कवर के लिए चुनें। लिखावट वाला हिस्सा न लें। प्लेन हिस्सा लें ताकि उसे देखकर लगे कि वह नए कार्ड का डिजाइन है।

कार्ड को मनचाहे आकार में काटें

अब आपको स्केल की मदद से सीधा मार्क करके इसे काटना है। बच्चे अगर इसे बना रहे हैं तो कैंची इस्तेमाल करते समय किसी बड़े की मदद लें। अब एक मोटे रंगीन पेपर को पुराने कार्ड से थोड़ा बड़ा रखें, ताकि चारों तरफ हल्का बॉर्डर बनाया जा सके।

पुराने कार्ड को नया बेस दें

रंगीन पेपर को बीच से मोड़कर ग्रीटिंग कार्ड का बेस तैयार करें। अब इनविटेशन कार्ड के सुंदर हिस्से को इसके सामने चिपका दें। अगर पुराने कार्ड पर पहले से कोई खूबसूरत बॉर्डर है, तो उसे चारों तरफ से काटकर अलग से भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस तरह सजाएं

कार्ड को सिर्फ चिपकाकर छोड़ने के बजाय बच्चे को कहें कि वो अपनी पसंद से कुछ छोटी चीजें इसमें जोड़ें। कार्ड के ऊपर एक पतली रिबन, कोने में छोटा पेपर फ्लावर या किनारे पर कुछ स्टिकर लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा सजावट करने की जरूरत नहीं है। पुराने कार्ड का प्रिंट ही अगर सुंदर है तो कम सजावट में भी कार्ड अच्छा लगेगा।

ऊपर लिखें Teachers’ Day की प्यारी-सी लाइन

कार्ड के सामने बड़े और साफ अक्षरों में “Happy Teachers’ Day” या “Thank You, Teacher” लिखें। बच्चे चाहें तो इसे अपनी लिखावट में लिखें। हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट कार्ड को ज्यादा पर्सनल बनाएगा।

अंदर लिखें दिल से दो लाइन

कार्ड का सबसे खास हिस्सा इसकी अंदर लिखी बात होगी। बच्चे अपने टीचर के लिए अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने टीचर से क्या सीखा या टीचर की कौन-सी बात उन्हें पसंद है। बहुत लंबा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है—दो-तीन प्यारी लाइनें भी काफी हैं।

आखिर में छोटी-सी सजावट

कार्ड के अंदर या पीछे बचे हुए इनविटेशन कार्ड के छोटे डिजाइन वाले टुकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें छोटे फूल, स्टार या बॉर्डर के आकार में काटकर चिपकाएं। इस तरह कार्ड में इस्तेमाल हुआ पुराना सामान भी बेकार नहीं जाएगा।