भारत में हर साल 5 सितंबर को भारत के दूसरे राष्ट्रपति, शिक्षाविद और महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन विद्यार्थियों के जीवन को सही दिशा देने और एक बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है। शिक्षक दिवस के मौके पर कई छात्र अपने पसंदीदा गुरु का उपहार देकर उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं।

बाजार में शिक्षकों के लिए एक से बढ़कर एक उपहार आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इस शिक्षक दिवस को कुछ खास और यादगार बनाना चाहते हैं, तो अपने पसंदीदा अध्यापक को हाथ से बनाया हुए तोहफे दे सकते हैं। हाथ से बनाए गए तोहफे न केवल खूबसूरत लगते हैं, बल्कि उनमें आपकी मेहनत, लगन और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसे उपहार शिक्षक के लिए लंबे समय तक यादगार बने रह सकते हैं। अगर आप भी इस शिक्षक दिवस पर अपने गुरु को कुछ खास देना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से बनाए जा सकने वाले इन 5 तरह के हैंडमेड गिफ्ट आइडियाज को आजमा सकते हैं।

1- फोटो फ्रेम

शिक्षक दिवस पर हाथ से बनाए गए बेहतरीन उपहारों में से एक फोटो फ्रेम होता है। हाथ से बनाए गए फोटो फ्रेम में आप शिक्षक के साथ अपनी क्लास की कोई अच्छी तस्वीर लगा सकते हैं। आप कार्डबोर्ड, आइसक्रीम स्टिक या मोटे पेपर से फ्रेम बनाकर उसे पेंट और छोटे सजावटी सामान से सजा भी सकते हैं। फोटो के साथ बेस्ट टीचर या कोई छोटा सा संदेश भी लखकर दे सकते हैं।

2- हैंडमेड बुकमार्क

शिक्षक दिवस के मौके पर आप अपने अध्यापक को हैंडमेड बुकमार्क भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए मोटे पेपर या कार्ड शीट को अपनी पसंद के आकार में काट लें और उसे रंग दें। इस पर आप कोई प्रेरणादायक कोट, शिक्षक की कोई खास सीख या छोटा सा संदेश भी लिख सकते हैं। ऊपर से रिबन या ऊन लगाकर इसे और भी आकर्षक बनाया जा सकता है।

3- सजावटी पेन होल्डर

अपने पसंदीदा शिक्षक को आप सजावटी पेन होल्डर भी बनाकर दे सकते हैं। इसके लिए आप घर में रखे किसी पुराने डिब्बे, कांच के जार या खाली कंटेनर को दोबारा इस्तेमाल करके सुंदर पेन होल्डर बना सकते हैं। इसे रंगीन पेपर, कपड़े, जूट या पेंट की मदद से सजा भी सकते हैं। पेन होल्डर के ऊपर शिक्षक का नाम या कोई संदेश लिखकर इसे और भी खास बना सकते हैं।

4- हैंडमेड वॉल हैंगिंग

हाथ से बनाई गई दीवार की सजावट के लिए वॉल हैंगिंग काफी आकर्षक लगती है। शिक्षक दिवस के मौके पर आप ये गिफ्ट भी अपने फेवरेट टीचर को दे सकते हैं। वॉल हैंगिंग को कार्डबोर्ड, जूट की रस्सी, लकड़ी की छोटी स्टिक और पेपर डेकोरेशन की मदद से बना सकते हैं। बीच में शिक्षक के लिए संदेश लिखकर नीचे छोटे-छोटे पेपर टैग लगाएं। टैग पर आप अपना नाम या कुछ अच्छे कोट्स भी लिख सकते हैं।

5- हैंडमेड प्लांटर

अपने अध्यापक को आप किसी पुराने कप, छोटे गमले या इस्तेमाल न होने वाले कंटेनर को सजाकर उसमें छोटा सा इंडोर प्लांट लगा कर गिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप छोटे नोट्स भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो दो-तीन छोटे प्लांटर तैयार कर सकते हैं। इन प्लांटर्स को अध्यापक स्कूल की मेज के साथ-साथ घर की स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं।

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