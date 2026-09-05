Teachers Day 2026 Wishes: शिक्षक हमारी जिंदगी में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि सही और गलत में फर्क करना, मुश्किल वक्त से बाहर निकलना, आगे बढ़ना और अपने सपनों पर भरोसा करना भी सिखाते हैं। इसी योगदान और शिक्षकों के प्रति सम्मान जताने के लिए भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस साल यह दिवस आज यानी शनिवार को पड़ रहा है। यह दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद् और दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत भी डॉ. राधाकृष्णन से ही जुड़ी है। वर्ष 1962 में जब उनके जन्मदिन को मनाने की बात सामने आई, तो उन्होंने अपने जन्मदिन का अलग से जश्न मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई। तभी से यह दिन देशभर में शिक्षकों के सम्मान के लिए समर्पित है।

टीचर्स डे के लिए 20 खास संदेश

1- आपने सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पढ़ाए, जिंदगी को समझने का नजरिया दिया है। आपके हर सबक के लिए दिल से धन्यवाद। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

2- मेरी कामयाबी में मेरी मेहनत जितनी है, उससे कहीं ज्यादा आपके मार्गदर्शन की छाप है। मेरे आदरणीय शिक्षक को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

3- जिस दिन रास्ता मुश्किल लगा, आपके सिखाए शब्द हौसला बनकर साथ खड़े रहे। ऐसे गुरु को शत-शत नमन। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

4- एक अच्छा शिक्षक जवाब देने से ज्यादा सही सवाल पूछना सिखाता है। आपने हमें जिंदगी को इसी नजरिए से देखना सिखाया। आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

5- आपकी डांट में सुधार था, आपकी सीख में भविष्य और आपके भरोसे में हमारी ताकत। हर छोटी-बड़ी सीख के लिए आपका आभार। हैप्पी टीचर्स डे!

6- क्लास में मिला आपका ज्ञान शायद किताबों में न लिखा हो, लेकिन जिंदगी में हमेशा काम आया। मेरे प्यारे शिक्षक को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

7- आपने हमें सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया। आपके योगदान को सलाम।

8- मेरी जिंदगी के सफर में आपने वह रोशनी दी, जिससे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाई दिया। आपको दिल से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

9- आपके पढ़ाए हुए पाठ समय के साथ भले पुराने हो जाएं, लेकिन आपकी दी हुई सीख हमेशा नई रहती है। शिक्षक दिवस पर आपको सादर नमन।

10- हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी शिक्षक की सीख जरूर होती है। मेरी जिंदगी में वह शिक्षक आप हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए दिल से शुक्रिया।

11- आपने हमारी गलतियों को कमियां नहीं, सीखने का मौका समझा। इसी विश्वास ने हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

12- आपके एक छोटे से प्रोत्साहन ने कई बार हमारे बड़े डर को हरा दिया। आपकी हर प्रेरणा हमारे लिए अनमोल है। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

13- आज हम जहां हैं, वहां तक पहुंचने में आपकी सीख का एक खास हिस्सा है। आपने जो विश्वास हममें जगाया, उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे।

14- अच्छे शिक्षक की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि वह कितना पढ़ाता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने छात्रों को कितना बेहतर इंसान बनाता है। आपको नमन।

15- आपने हमें सपने देखना ही नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना भी सिखाया। आपकी सीख हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगी। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

16- आपकी कक्षा खत्म हो गई, लेकिन आपके दिए हुए सबक आज भी जिंदगी की हर परीक्षा में हमारे साथ हैं। एक शानदार शिक्षक को दिल से सलाम।

17- आपके शब्दों ने कई बार हिम्मत दी, आपकी सीख ने दिशा दी और आपके विश्वास ने आगे बढ़ने की ताकत। आपके प्रति जितना आभार कहें, कम है।

18- शिक्षक वह होता है जो छात्र के भीतर छिपी क्षमता को उससे पहले पहचान लेता है। आपने हममें वह विश्वास जगाया, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

19- जिंदगी में मिले कई रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक सच्चे शिक्षक की सीख उम्रभर साथ रहती है। मेरे सम्माननीय गुरु को शिक्षक दिवस की दिल से शुभकामनाएं।

20- किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन एक शिक्षक उस ज्ञान को जिंदगी में उतारना सिखाता है। मेरे जीवन को बेहतर बनाने वाले गुरु को सादर प्रणाम।