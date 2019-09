बेहतरीन और आसान टीचर्स डे स्पीच के लिए आप यहां देख सकते हैं

आदरणीय प्रधानाचार्य सर/मैम, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तो, आप सभी को मेरा नमस्ते

शिक्षक दिवस, हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए हर दिन काम करने वाले हमारे शिक्षकों के सम्मान और आभार के लिए एक विशेष दिन। हम जानते हैं कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं और बच्चों को शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। इसलिए, हम उन्हें "राष्ट्र निर्माता" कहते हैं। हम भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसके पीछे तथ्य यह है कि 5 सितंबर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है और इस तरह, हर साल इस तारीख को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। चूंकि डॉ. राधाकृष्णन ने एक बार कहा था कि,

“Instead of celebrating my birthday, it would me my Proudprivilege if 5th Septemeber is Celebrated as Teacher’s Day”