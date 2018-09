Teachers’ Day 2018 Live Updates: भारत के बेहतरीन और दुनिया के बेहतरीन शिक्षक के बारे में बोले रेल मंत्री

राजनाथ सिंह ने भारत रत्न और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर उनके योगदान को याद करते हुए आदर और सम्मान व्यक्त किया।

I bow to former president of India, great educationist, philosopher and teacher, Dr Sarvepalli Radhakrishnan on his birth anniversary. His contribution to our society will always be remembered. The nation celebrates his birthday as Teachers’ Day as a mark of respect for him.