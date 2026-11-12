हर भारतीय किचन में आपको लोहे का तवा जरूर मिल जाएगा। इस पर सिर्फ रोटी नहीं बनती है। कभी पराठे तो कभी चीला बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। लोहे का तवा न केवल मजबूत होता है बल्कि अगर इसकी सही देखभाल की जाए तो सालों-साल चलता है। लेकिन रोजाना खाना बनाने से कई बार तवा जल जाता है। इसके ऊपर तेल, चिकनाई भी जम जाती है। धीरे-धीरे इसकी सतह पर काली और मोटी परत बनने लगती है। कई बार तवा इतना काला हो जाता है कि उसे साफ करना भी मुश्किल लगने लगता है।

अक्सर लोग इस जिद्दी कालिख को हटाने के लिए तवे को साबुन या डिशवॉश से लेकर पत्थर से भी रगड़ते हैं। लेकिन इसके बाद भी मनचाहा नतीजा नहीं मिलता है। वहीं, लंबे समय तक तवे की सफाई न करने से उस पर जली हुई गंदगी और तेल की परत जमा पक्की हो सकती है। इससे खाना बनाने में परेशानी हो सकती है। रोटी या पराठा भी इसके ऊपर चिपकने लगता है।

अगर आपके किचन का लोहे का तवा भी इस्तेमाल करते-करते काला पड़ गया है, तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से इसकी सफाई की जा सकती है। इसके लिए आपको महंगे क्लीनर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ ऐसी चीजें काम आ सकती हैं, जो आमतौर पर किचन में ही मौजूद होती हैं।

नींबू और नमक से करें तवे को साफ

लोहे का तवा अगर ज्यादा जल गया है तो उसे साफ करने के लिए आप नींबू और नमक वाला नुस्खा आजमा सकती हैं। इसके लिए तवे को गैस पर रख दें। इसके बाद इसके बाद एक चम्मच नमक डला दें। फिर तवा जैसे ही गर्म हो जाए तो नींबू से इसे रगड़े। आप इसके ऊपर वाइट विनेगर भी डाल सकती हैं। इससे तवे पर जमी जली हुई पपड़ी हटने लग जाएगी। इस तरीके को 2-3 बार इस्तेमाल करने से तवा चमकने लगेगा।

बेकिंग सोडा से करें सफाई

तवे को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकती हैं। इसके लिए बस आपको करना ये है कि सबसे पहले एक बाउल में एक चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक और एक चम्मच सिरका डालकर मिला लें। इसके बाद सॉफ्ट स्‍क्रब को घोल में डुबोएं और इससे तवे को रगड़ें। आखिरी में तवे को पानी से धो लें।

नींबू, नमक और शैंपू से करें सफाई

तवे को साफ करने के लिए आप इन तीनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पानी में इन सभी चीजों को घोलना है। फिर तवे को थोड़ा गर्म करना है। फिर ये सारी चीजें डाल देनी है और स्क्रबर से तवे को साफ कर लेना है।