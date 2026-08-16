तवा का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय घर में होता है। इस पर रोटियां, पराठे, ब्रेड सेंकने से लेकर चीला तक बनाया जाता है। लगातार इस्तेमाल के कारण समय के साथ तवे पर तेल, चिकनाई और धुएं की वजह से काली परत जमने लगती है। कुछ समय बाद यह परत इतनी मोटी हो जाती है कि इसे सामान्य तरीके से साफ करना मुश्किल हो जाता है।

वहीं, सफाई के दौरान अक्सर लोग तवे के ऊपरी हिस्से को तो अच्छी तरह साफ कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे वाले हिस्से पर जमा कालिख और चिकनाई को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में गंदगी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और तवे का पिछला हिस्सा पूरी तरह काला पड़ जाता है। हालांकि, कुछ आसान घरेलू नुस्खों की मदद से इसे भी आसानी से साफ किया जा सकता है।

पारंपरिक नुस्खा

अगर आप पुराने जमाने का घरेलू नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो राख से साफ कर सकते हैं। पुराने समय में अक्सर लोग बर्तनों और काले दागों की सफाई के लिए राख का इस्तेमाल किया करते थे। इसके लिए राख को पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे तवे के बाहरी हिस्से पर लगाकर रगड़ें, इससे काफी हद तक साफ हो सकता है।

सिरका, डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी

तवे के पिछले हिस्से पर जमी काली परत को साफ करने के लिए सिरका, डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और डिशवॉश लिक्विड लें और इसमें हल्का सा गर्म पानी मिला लें। अब इस पेस्ट को तवे के पीछे वाले हिस्से पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्क्रबर की मदद से तवे के पीछे वाले हिस्से को धीरे-धीरे रगड़ें। जहां कालिख ज्यादा जमी हो, वहां मिश्रण लगाकर दोबारा कुछ मिनट छोड़ सकते हैं। अंत में तवे को साफ पानी से धो दें। इससे काफी हद तक कालापन दूर हो सकता है।

सिरका, बेकिंग सोडा और नींबू

सिरका, बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल दागों को हटाने के लिए किया जाता है। बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और सिरका में एक नींबू निचोड़ कर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को तवे के पीछे वाले हिस्से लग लगा दें और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्क्रबर की मदद से रगड़कर धीरे-धीरे साफ करें। इससे काफी हद तक तवे का कालापन साफ हो सकता है।

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