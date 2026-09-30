अगर आपने Tatkal टिकट बुक किया है और PNR में TQWL लिखा नजर आ रहा है, तो जाहिर है मन में कई सवाल होंगे। आखिर TQWL का मतलब क्या है? क्या ऐसा टिकट कन्फर्म हो सकता है? अगर चार्ट बनने तक टिकट वेटिंग में ही रह गया तो क्या ट्रेन में सफर किया जा सकता है? तत्काल टिकट आमतौर पर उन यात्रियों के लिए होता है जिन्हें कम समय में यात्रा करनी होती है।

इसकी जरूरत अचानक बने यात्रा के प्लान, किसी इमरजेंसी या सामान्य रिजर्वेशन विंडो में टिकट बुक न हो पाने की वजह से पड़ सकती है। ईजमायट्रिप (EaseMyTrip) के सीईओ और सह-संस्थापक ( CEO) रिकांत पिट्टी के मुताबिक, जब तत्काल कोटे की सभी कन्फर्म सीटें बुक हो जाती हैं और इसके बाद भी टिकट बुक किए जाते हैं, तो यात्री का टिकट तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट यानी TQWL (Tatkal Quota Waiting List) में चला जाता है।

TQWL का मतलब क्या है?

आसान भाषा में समझें तो TQWL का मतलब है कि आपने तत्काल में टिकट तो बुक कर लिया है, लेकिन अभी आपके लिए सीट या बर्थ कन्फर्म नहीं हुई है। रिकांत पिट्टी बताते हैं कि TQWL एक तरह की आखिरी समय वाली वेटिंग लिस्ट है। चूंकि यह सीमित तत्काल कोटे से जुड़ी होती है, इसलिए आम तौर पर दूसरी वेटिंग लिस्ट की तुलना में इसके कन्फर्म होने की संभावना कम रहती है। TQWL, जनरल वेटिंग लिस्ट (GNWL), रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट (RLWL) और पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट (PQWL) से अलग होती है।

GNWL की जगह TQWL क्यों मिलता है?

Tatkal बुकिंग यात्रा से कुछ समय पहले खुलती है। ऐसे में अगर तत्काल कोटे की सभी कन्फर्म सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं और आप उसके बाद टिकट लेते हैं, तो आपका टिकट TQWL में चला जाता है। रिकांत पिट्टी ने बताया कि तत्काल बुकिंग यात्रा से सिर्फ एक दिन पहले खुलती है। इसलिए टिकट के वेटिंग से कन्फर्म होने के लिए चार्ट बनने तक समय भी सीमित रहता है।

क्या TQWL टिकट कन्फर्म हो सकता है?

हां, TQWL टिकट कन्फर्म हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर तत्काल कोटे में कन्फर्म टिकट बुक करने वाले किसी यात्री ने अपना टिकट कैंसल किया, तो उपलब्धता बनने पर TQWL आगे बढ़ सकता है।

हालांकि यहां एक जरूरी बात है। कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसल कराने पर आम तौर पर रिफंड नहीं मिलता। इसलिए कन्फर्म तत्काल टिकट के कैंसल होने की संख्या बहुत कम रहती है। यही वजह है कि TQWL के टिकट अक्सर कन्फर्म नहीं हो पाते। आपका टिकट कन्फर्म होगा या नहीं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे ट्रेन, रूट, यात्रा की तारीख, क्लास और कितनी सीटें कैंसल होती हैं।

TQWL रहने पर क्या ट्रेन में बैठ सकते हैं?

अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है और चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट पूरी तरह वेटिंग में है, तो उस टिकट पर ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन बुक किया गया पूरी तरह वेटलिस्टेड टिकट सिस्टम से अपने आप कैंसल हो जाता है। लागू नियमों के मुताबिक रिफंड टिकट बुक करते समय इस्तेमाल किए गए बैंक अकाउंट में वापस भेज दिया जाता है।

वहीं, अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है, तो रिफंड लेने के लिए उसे रेलवे स्टेशन पर जाकर खुद कैंसल कराना पड़ता है। इसलिए ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकलने से पहले अपना PNR स्टेटस जरूर चेक करें। रिजर्वेशन वाले टिकट पर सफर करने के लिए आपका स्टेटस Confirmed या RAC होना जरूरी है। पूरी तरह वेटलिस्टेड टिकट पर सफर करने की कोशिश करने पर यात्री को बिना वैध टिकट यात्रा करने वाला यात्री माना जा सकता है।

क्या TQWL टिकट कैंसल कर सकते हैं?

हां, चार्ट बनने से पहले वेटलिस्टेड TQWL टिकट कैंसल किया जा सकता है।

रिकांत पिट्टी के मुताबिक, लागू कैंसिलेशन नियमों के तहत वेटलिस्टेड टिकट के रिफंड में ₹60 + GST कैंसिलेशन चार्ज काटा जाता है।

इसे ऐसे समझें

चार्ट बनने से पहले:

आप अपना वेटलिस्टेड TQWL टिकट कैंसल कर सकते हैं। लागू कैंसिलेशन चार्ज काटने के बाद बाकी रकम का रिफंड मिलता है।

चार्ट बनने के बाद:

अगर टिकट अभी भी पूरी तरह वेटिंग में है, तो ऑनलाइन टिकट सिस्टम से अपने आप कैंसल हो जाता है और लागू रिफंड बुकिंग के समय इस्तेमाल किए गए बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है।

ध्यान रखें कि IRCTC की सुविधा शुल्क, एजेंट सेवा शुल्क और लेनदेन शुल्क, अगर इनमें से कोई शुल्क लागू है, तो दोनों ही स्थितियों में वापस नहीं किया जाता।

TQWL को लेकर इन बातों को लेकर न हों कन्फ्यूज

TQWL को लेकर कई लोगों के मन में गलतफहमियां भी होती हैं। TQWL अपने आप RAC में नहीं बदलता। TQWL और RAC रेलवे की अलग-अलग रिजर्वेशन कैटेगरी हैं।

यह मान लेना सही नहीं है कि किसी यात्री के टिकट कैंसल करते ही TQWL कन्फर्म हो जाएगा। टिकट कन्फर्म होगा या नहीं, यह संबंधित कोटे में उपलब्धता और लागू सीट देने की प्रोसेस पर निर्भर करता है।

आसान भाषा में समझें TQWL

TQWL को एक लाइन में समझना हो तो इसका मतलब है:

“तत्काल में टिकट बुक हो गया है, लेकिन अभी सीट कन्फर्म नहीं हुई है।”

चार्ट बनने से पहले आपका TQWL टिकट कन्फर्म हो सकता है। लेकिन अगर चार्ट तैयार होने के बाद भी टिकट पूरी तरह वेटिंग में रहता है, तो ऑनलाइन टिकट अपने आप कैंसल हो जाएगा और उस टिकट पर ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है।