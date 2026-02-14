कई बार बच्चे कुछ चटपटा खाने की जिद करते हैं, तो उनके लिए घर पर आलू कुलचा बनाया जा सकता है। इसे परांठे की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए विधि और सामग्री थोड़ी अलग होती है। इसके लिए आटे की जगह मैदे का प्रयोग किया जाता है और इसे नरम बनाने के लिए दही और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है।

आलू कुलचा बनाने की सामग्री

मैदा: 400 ग्राम

दही: चार चम्मच

आलू: 300 ग्राम

बेकिंग सोडा: छोटा आधा चम्मच

जीरा: एक चम्मच

हरी मिर्च: दो

अदरक: एक इंच

अमचूर पाउडर: आधा चम्मच

धनिया पाउडर: एक चम्म्च

गरम मसाला: एक चम्मच

हरा धनिया: तीन चम्मच

नमक

आलू कुलचा बनाने की विधि