महिलाएं सुंदर दिखने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। ऑफिस, पार्टी, खास मौकों और शादी-ब्याह के मौके पर मेकअप करना पसंद किया जाता है। अक्सर हम एक्ट्रेस के मेकअप को देखते हैं, जो फ्लोलेस और खूबसूरत लगता है। ऐसे में हर किसी को जानने की इच्छा होती है कि वे उनके ब्यूटी या मेकअप सीक्रेट क्या हैं। अगर आप भी उनकी तरह मेकअप करना चाहती हैं, तो उनके बताए हुए टिप्स से आइडिया ले सकती हैं।

तारा सुतारिया ने एक इंटरव्यू में अपने कुछ पसंदीदा ब्यूटी और मेकअप टिप्स शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि वह अपना रूटीन सिंपल रखना पसंद करती हैं। जिसमें कुछ जरूरी स्किनकेयर और मेकअप प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करती हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि मेकअप लगाने से पहले स्किन को हाइड्रेट करना, क्रीम ब्लश का इस्तेमाल और आईलैश को कर्ल करने जैसे तरीकों की मदद से उनका लुक नेचुरल लगता है।

तारा सुतारिया मेकअप टिप्स

फैशनेबल पर्निया (Fashionably Pernia) को दिए इंटरव्यू में तारा ने अपने ब्यूटी सीक्रेट शेयर करते हुए बताया कि ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, जो मैंने हाल ही में सीखे हैं। बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लेने की बजाय कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदें। मेकअप करने से पहले त्वचा की देखभाल के लिए अच्छा मॉइश्चराइजर या चेहरे के लिए अच्छा बेस जरूर लें।

एक्ट्रेस के अनुसार मेकअप से पहले स्किन को तैयार करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कम उम्र में यह शायद उतना मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको महसूस होता है कि चेहरे को हाइड्रेट करने से मेकअप अच्छी तरह सेट होता है।

सीरम लगाने की ट्रिक

एक्ट्रेस अपने स्किनकेयर रूटीन में सीरम का इस्तेमाल करती हैं। जो स्किन को स्मूद बनाती है। उन्होंने बताया कि अगर आप मॉइश्चराइजर नहीं लगा रही हैं, तो भी पूरे चेहरे पर सीरम लगाएं। इसे हल्के हाथों से थपथपाएं या फिर ऊपर की दिशा में मसाज करें। हाथों को नीचे की तरफ न खीचें।

तारा सुतारिया मेकअप सीक्रेट

मेकअप के लिए तारा ने बताया कि वे बहुत सारा प्रोडक्ट लगाने के बजाय उन जगहों पर फोकस करती हैं जहां कवरेज की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इसके बाद वह उन जगहों पर कंसीलर लगाती हैं जहां आपको लगे की कोई गड्ढा या खाली जगह है।

एक्ट्रेस रूटीन में क्रीम ब्लश को भी जरूरी मानती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लगता है कि क्रीम ब्लश बहुत नेचुरल और एलिगेंट लगता है। यह चेहरे पर अच्छे से सेट हो जाता है। जब भी एक्ट्रेस सफर करती हैं या बाहर होती हैं, वह इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। यह मल्टीटास्किंग ब्यूटी आइटम है।

आंखों के लिए टिप्स

आंखों के लिए एक्ट्रेस अच्छा आईलैश कर्लर लेने की सलाह देती हैं। उन्होंने बताया कि पलकों को कर्ल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अपनी पसंद का मस्कारा लगाएं और बस आप तैयार हैं। आमतौर पर आपको बस तीन या चार प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है।

त्वचा को हाइड्रेट रखना क्यों है जरूरी?

बैंगलोर के एस्टर सीएमआई अस्पताल में मेडिकल और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट, डॉ. शिरीन फर्टोडो से द इंडियन एक्सप्रेस ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि मेकअप लगाने से पहले त्वचा को तैयार करना (स्किन प्रेपिंग) जरूरी है। एक्सपर्ट के अनुसार आपके त्वचा की स्थिति इस बात पर असर डालती है कि उस पर प्रोडक्ट कैसे लगाए जाते हैं। वे त्वचा पर किस तरह सेट होते हैं।

डॉ. शिरीन के अनुसार अगर आपकी त्वचा में पर्याप्त नमी नहीं है, तो वह रूखी, खुरदरी और पपड़ीदार दिख सकती है। ऐसे में फाउंडेशन और कंसीलर लगाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेकअप त्वचा के रूखे हिस्सों पर चिपक जाता है और बारीक रेखाओं में जमा हो जाता है। वहीं हाइड्रेटेड त्वचा चिकनी दिखती है और उसपर मेकअप आसानी से लगाया जा सकता है।

त्वचा को हल्के हाथों से साफ करके उसके ऊपर सही मॉइश्चराइजर लगाकर तैयार करने से त्वचा में नमी का स्तर और स्किन बैरियर बना रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेकअप त्वचा बैरियर या त्वचा संबंधी समस्या को ठीक नहीं कर सकता है।