Tandoori Roti Recipe: रेस्टोरेंट या होटल जैसे स्वाद के लिए लोग घर पर तरह-तरह की रेसिपीज ट्राई करते हैं। कोई होटल स्टाइल में बिरयानी बनता है, तो किसी कोई मटन कोरमा के लिए खूब मेहनत करता है। वहीं, तंदूरी रोटी का स्वाद अक्सर घर पर पाने में मुश्किल लगता है, क्योंकि इसे होटलों में तंदूर पर बनाया जाता है। लेकिन आप इसे घर पर ही तंदूर न होने के बावजूद भी रोस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट तंदूरी रोटी आसानी से तैयार कर सकते हैं।

इसके लिए न ओवन की जरूरत है और न ही किसी खास उपकरण की। कुछ सरल सामग्री और आसान तरीके अपनाकर आप घर पर ही बाहर जैसी क्रिस्पी और अंदर से नरम तंदूरी रोटी बना सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर तंदूरी रोटी बनाने की विधि क्या है।

घर पर तंदूरी रोटी बनाने की आसान विधि | How to make tandoori roti at home

सामग्री

2 कप मैदा

1 कप गेहूं का आटा

1 चम्मच बेकिंग पाउडर

आधा चम्मच बेकिंग सोडा

मिश्रण के लिए



1 कप गर्म दूध

आधी कप दही

1 चम्मच चीनी

आधा चम्मच नमक (स्वादानुसार)

2 चम्मच तेल

1-2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

1-2 चम्मच कटी हुई लहसुन

1 चम्मच कलौंजी

घी या बटर (सर्विंग के लिए)

तंदूरी रोटी बनाने की आसान विधि | Tandoori roti without tandoor

1- एक बड़े बर्तन में 2 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा मिला करें उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।

2- एक अलग कटोरी में 1 कप गर्म दूध, दही, चीनी, नमक और तेल डालकर अच्छी तरह से फेंटे और एक मिश्रण तैयार करें।

3- आटे वाले बर्तन में तरल मिश्रण को डालकर आटे को अच्छी तरह से गूंध लें। आटे को मुलायम बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा तेल लगाकर बर्तन को ढक दें और 30 मिनट के लिए रख दें। इससे आटा सेट हो जाता है और रोटियां बेलने में आसानी होती है।

4- आटे से छोटे-छोटे गोले बनाएं, हर गोले को अच्छी तरह से बेलकर रोटी का आकार दें। ऊपर से धनिया, कटी लहसुन और कलौंजी छिड़कें और फिर हल्का सा बेल लें।

5- तंदूरी रोटी बनाने के लिए गैस पर एक कुकर उल्टा रखकर गर्म कर लें। यह कुकर तंदूर की तरह काम करेगा। रोटी के एक सिरे पर हल्का पानी लगाएं और उसी सिरे को कुकर की सतह पर चिपका दें। इसमें 2-3 रोटियां एक साथ पका सकते हैं।

6- कुछ मिनट बाद रोटियां जब फूल जाए और सुनहरी हो जाए तो उसे बाहर निकाल कर ऊपर से घी या बटर लगा दें। आपकी तंदूरी रोटी बनकर तैयार है। इसे आप ग्रेवी वाले फूड्स के साथ सेवन कर सकते हैं।

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