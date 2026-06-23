शायद ही कोई ऐसी महिला हो जो बिना लिपस्टिक लगाए बाहर जाना पसंद करती हो। लिपस्टिक न सिर्फ होंठों की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि उन्हें आकर्षक लुक भी देती है। वहीं, होंठों को मुलायम और मॉइस्चराइज्ड बनाए रखने के लिए लिप बाम का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाजार में मिलने वाली कुछ लिपस्टिक और लिप बाम में कई तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से आपके होंठों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे उनकी प्राकृतिक चमक और नमी प्रभावित हो सकती है। इससे होंठ रूखे, बेजान और काले नजर आने लगते हैं।

हालांकि, होंठों की देखभाल प्राकृतिक तरीके से भी की जा सकती है। आप घर पर ही अनार से आसानी से लिप बाम तैयार कर सकती हैं। अनार एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो होंठों को पोषण देने के साथ उनकी प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका:

जरूरत के सामान

1 कप अनार के दाने

2.5 चम्मच घी

छलनी

डबल बॉयलर

छोटा कंटेनर

बेहद आसान है अनार से लिप बाम बनाना (Photo Source: ChatGPT)

अनार से लिप बाम बनाने का आसान तरीके

सबसे पहले अनार के दानों को छलनी में डालकर चम्मच की मदद से उसका रस निकाल लें। अब इस रस को डबल बॉयलर में रखें। दूसरी ओर आधा चम्मच घी को हल्का गर्म कर लें। घी को उबालना नहीं है। अब घी को अनार के रस में डालकर अच्छी तरह मिला लें।

इस मिश्रण को किसी छोटे कंटेनर में भरकर करीब 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद मिश्रण को एक स्टील के बर्तन में रखकर कम गैस पर लगातार चलाते रहें। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें 2 चम्मच घी मिला दें। फिर करीब एक मिनट तक कम गैस पर चलाते हुए पका लें।

मिश्रण को फिर से कंटेनर में भरकर 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद आप इस लिप बाम को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे आप दिन में दो से तीन बार लगा सकती हैं। लिपस्टिक लगाने से पहले भी आप इसे बेस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

लिप बाम को होंठों पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। अगर किसी तरह की जलन, खुजली या अन्य समस्या हो तो इसे तुरंत साफ पानी से धो लें।

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