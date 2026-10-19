बिना पानी के प्रेशर कुकर में शकरकंदी को उबालकर आप घर में बड़ी आसानी से शकरकंदी की चटपटी चाट बना सकते हैं। ये न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि पौष्टिक भी होती है। बिना पानी के इसे कुकर में उबालकर बनाने से शकरकंदी में पानी नहीं भरता है इससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। यहां इसकी एक ट्रिक भी शेयर की गई हैं कि कुकर में इसे उबालते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए।

पहले जान लें शकरकंदी खाने के फायदे

शकरकंदी में फाइबर, बीटा-कैरोटीन और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे खाने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। शकरकंदी में मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन A में बदलता है, जो आंखों की सामान्य सेहत के लिए जरूरी है। इसका फाइबर सामान्य पाचन और मल त्याग को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं।

शकरकंदी चाट बनाने की रेसिपी

Foods and Flavors यूट्यूब चैनल पर इसे बनाने की रेसिपी शेयर की गई है। शकरकंदी की चाट बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंदी को अच्छे से पानी से धो लें। कोशिश करें इसके लिए थोड़े मोटे आकार की शकरकंदी लें। इसके बाद एक कुकर के बेस पर हल्का सा घी लगाएं। ऐसा करने से शकरकंदी जलती नहीं है। टेस्ट भी बढ़िया आता है। इसके बाद शकरकंदी को कुकर में डाल दें।

फिर एक किचन टॉबल लेंगे। उसे पानी में डुबोकर निचोड़ लें। इसके बाद इसे शकरकंदी के ऊपर डाल दें। गैस ऑन कर दें। कुकर में इन्हें पकने दें। सीटी भरने पर कुकर को छोटी गैस पर कुकर को रख दें। सबसे स्लो फ्लेम कर दें। करीब 15 मिनट शकरकंदी को उसको ऊपर रखकर पकाएं। कुकर में सीटी नहीं आने देना है। फिर गैस ऑफ कर दें। कुकर को ठंडा होने दें। फिर टॉबल हटा दें। शकरकंदी के उबलने के बाद ठंडा होने दें फिर छील लें।

एक पैन में हल्का घी लगाकर शकरकंदी को छोटे टुकड़ों में काटकर सेंक लें। हल्का नमक डालकर सिकने दें। दोनों तरफ इसे क्रिस्प करें। फिर एक बर्तन में शकरकंदी को डाल दें। फिर प्याज डालें। धनिया के पत्ते डालें। नींबू डालें। कालानमक डाल देंगे। धनिया के पत्तियां और हरी मिर्च डालें। फिर भूना जीरा डालें। लाल मिर्च का पाउडर डालें। नींबू का रस डालें। थोड़ी भूनी मूंगफली भी डाल दें। अच्छे से मिक्स करें आपकी चाट तैयार है।