Kapdo se roye kaise nikale: मौसम तेजी से बदल रहा है। सर्दी कम होने लगी है। ऐसे में लोगों ने सर्दियों के कपड़े पैक करके रखने शुरू कर दिए हैं। अक्सर सर्दी के कपड़ों पर रोएं हो जाते हैं। सिंथेटिक कपड़ों के साथ ऊन धोने से रोएं हो सकते हैं। या फिर कपड़ों को मशीन में धोने या फिर हाथ से रगड़कर धोने से भी यह समस्या हो सकती है।

कई बार कपड़ों को पहनकर कंबल में सोने से भी रोएं हो जाते हैं। सस्ते डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी कपड़े की बनावट खराब हो सकती है। इसकी वजह से महंगे और नए कपड़े भी पुराने नजर आने लगते हैं। सर्दियों के कपड़ों को पैक करके रखने से पहले आप स्वेटर-जैकेट, कंबल या किसी भी गर्म कपड़े से आप रोएं आसानी से हटा सकते हैं।

लिंट रोलर का करें उपयोग

महंगे ऊनी कपड़ों से रोएं हटाने के लिए आप लिंट रोलर का यूज करें। इससे कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और मिनटों में रोएं हट जाते हैं। इसके लिए आप इस मशीन को कपड़े की सतह पर ऊपर से नीचे की ओर घुमाएं।

चिपकने वाले टेप का करें उपयोग

अगर आपको लिंट रोलर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय आप चिपकने वाले टेप से भी काम चला सकते हैं। टेप को हाथ पर लपेटें और चिपचिपा हिस्सा बाहर की ओर रखें। फिर कपड़े पर हल्के से थपथपाएं। इससे सारे रोएं चिपक जाएंगे।

पुराना रेजर

कंबल जैसी बड़ी चीजों से रोएं हटाने के लिए आप पुराने रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले उसे किसी समतल जगह पर फैलाएं। उसके बाद हल्के हाथ से रेजर चलाएं। ज्यादा दबाव न डालें नहीं तो आपका कपड़ कट सकता है। मोटे ऊनी कपड़ों के लिए यह तकनीक फायदेमंद है।

सिरके और पानी के घोल का करें उपयोग

मोटे-भारी ऊनी कपड़ों पर अधिक रोएं होने पर आप सिरके वाले पानी के घोल में इन्हें धोएं। एक बाल्टी पानी में आधा कप सिरका मिलाएं और कपड़े को 10-15 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद हल्के हाथ से धोकर सूखने के लिए रख दें। दरअसल, सिरका फाइबर को मुलायम बनाता है और रोएं को कम करता है।