स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 12 जनवरी, 1863 को कोलकाता (पहले कलकत्ता) में हुआ था। वह एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उनके व्याख्यान, लेखन, पत्र, कविता, विचारों ने न केवल भारत के युवाओं को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। वे कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ के संस्थापक हैं। वह ज्ञान के आदमी और बहुत ही सरल इंसान थे। 1871 में आठ साल की उम्र में विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संस्थान में और बाद में कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वह पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म और विज्ञान के संपर्क में था। उन्हें वाद्य के साथ-साथ संगीत में भी रुचि थी। वह खेल, जिमनास्टिक, कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग में सक्रिय थे।

स्वामी विवेकानंद ने अपने साहसिक लेखन में हमें राष्ट्रवाद का सार सिखाया। उन्होंने लिखा: “हमारी पवित्र मातृभूमि धर्म और दर्शन की भूमि है-आध्यात्मिक दिग्गजों की जन्मभूमि-त्याग की भूमि, जहां और जहां अकेले, सबसे प्राचीन से लेकर सबसे आधुनिक समय तक, वहां जीवन का सर्वोच्च आदर्श खुला है। आइए उनके जन्मदिन पर उनके कुछ बेहतरीन कोट्स पर नजर डालते हैं और उन्हें अपनों के बीच शेयर करते हैं।

1. “विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।”

स्वामी विवेकानंद जयंती

2. ” In a conflict between the heart and the brain, follow your heart.”

Swami Vivekanand Jayanti

3. “मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा।”

स्वामी विवेकानंद जयंती

4. “लोग मुझ पर हंस्ते हैं

क्योकि में अलग हूँ

में लोगों पर हंस्‍ता हूँ

क्योंकि वो सब एक जैसे हैं।”

स्वामी विवेकानंद जयंती

5. “शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु हैं। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु हैं। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु हैं।”

स्वामी विवेकानंद जयंती

6. “जब तक जीना, तब तक सीखना” – अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं।

स्वामी विवेकानंद जयंती

7. “जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।”

स्वामी विवेकानंद जयंती

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App