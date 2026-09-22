Thecha Paneer Sutli Bomb Recipe: अगर आप भी नई-नई चीज खाने-पीने के शौकीन हैं तो हमेशा कुछ अलग स्वाद की तलाश आपको भी रहती होगी। अगर पनीर की वही पुरानी ग्रेवी और टिक्का खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ ऐसा ट्राई करें जिसका नाम सुनकर ही ध्यान चला जाए। इसे आप दीवाली पार्टी के लिए भी बनाना सीख सकते हैं। इस रेसिपी का नाम है ठेचा पनीर सुलती बॉम्ब।

इसका नाम तो मजेदार है ही साथ में इसका स्वाद भी लाजवाब है। यह पनीर से बना एक तीखा-चटपटा स्नैक है। इसमें आपको महाराष्ट्रीयन ठेचे का तीखा स्वाद, भुना हुआ लहसुन और मूंगफली का बढ़िया स्वाद मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत लंबी-चौड़ी तैयारी भी नहीं करनी पड़ती। आइए जानें इसकी रेसिपी।

बनाने के लिए जरूरी चीजें

200 ग्राम पनीर

6-8 हरी मिर्च (तीखापन पसंद के अनुसार कम-ज्यादा करें)

8-10 कलियां लहसुन

2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली

थोड़ा सा हरा धनिया और उसकी कोमल डंठल

1-2 चम्मच तेल

स्वादानुसार नमक

1/2 नींबू का रस

सबसे पहले तैयार करें तीखा ठेचा

इस रेसिपी में सबसे ज्यादा जरूरी है स्वादिष्ट ठेचा बनाया जाए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही या तवे पर थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें हरी मिर्च और लहसुन डालकर कुछ मिनट भूनें। फिर इन्हें तब तक सेंकें जब तक मिर्च पर हल्के जले-भुने के निशान और लहसुन में अच्छी खुशबू न आने लगे। इसी से भुनापन का स्वाद ठेचे में आता है।

इसके बाद भुनी हुई मिर्च और लहसुन को थोड़ा ठंडा होने दें। फिर इन्हें मूंगफली, नमक और हरे धनिए की डंठल के साथ सिलबट्टे या ओखली में दरदरा कूटें। इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रण को बिल्कुल बारीक पेस्ट न बनाएं। ठेचे की पहचान ही इसका दरदरा टेक्सचर है। अब इसमें आधे नींबू का रस डालकर मिला दें। तीखापन ज्यादा लग रहा हो तो मिर्च की मात्रा कम रख सकते हैं।

अब आती है पनीर की बारी

सबसे पहले पनीर को छोटे या मीडियम आकार के क्यूब्स में काट लें। अब इन पनीर क्यूब्स को तैयार किए हुए ठेचे में अच्छी तरह मेरिनेट करें, ताकि मसाले का स्वाद पनीर में अच्छी तरह बस जाए।

इसके बाद पनीर के हर टुकड़े को कॉर्नफ्लोर में हल्का-सा कोट करें। अब पके हुए हक्का नूडल्स को पनीर के चारों ओर इस तरह लपेटें, जैसे सुलती बम पर धागे लिपटे होते हैं। ध्यान रखें कि नूडल्स पनीर को अच्छी तरह कवर कर लें।

अब तैयार पनीर बॉम्ब को गरम तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें। अगर कम तेल में बनाना चाहते हैं तो इन्हें एयर फ्रायर में भी क्रिस्पी होने तक पकाया जा सकता है। इसे गरमा-गरम परोसें। इसे शाम की चाय के साथ स्नैक की तरह खा सकते हैं या किसी छोटी पार्टी में स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं।