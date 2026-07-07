कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी सामान धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता है धूप हर चीज के लिए फायदेमंद नहीं होती है। कुछ चीजें धूप में रखने से खराब भी हो सकती हैं। कपड़ों से लेकर तकिए, जूते और प्लास्टिक के सामान तक सब कुछ तेज धूप में रखने की अगर आपकी आदत है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें धूप में रखी जानी चाहिए और कौन सी नहीं।

कुछ चीजों के लिए धूप नमी दूर करने और ताजगी बनाए रखने में मददगार होती है, जबकि कुछ सामान लंबे समय तक तेज धूप में रखने से खराब भी हो सकते हैं। किन चीजों को धूप में सुखाना चाहिए और किसे नहीं आइए जानते हैं।

इन चीजों को धूप में सुखाना फायदेमंद

गद्दा और तकिया

गद्दे और तकिए को आप धूप में सूखा सकते हैं। इनमें समय के साथ नमी, पसीना और धूल जमा हो सकती है। इन्हें कभी-कभी हल्की धूप दिखाने से नमी कम करने में मदद मिलती है। साथ ही बदबू कम हो सकती है।

रजाई और कंबल

लंबे समय तक इस्तेमाल या स्टोर करने से इनमें सीलन आ सकती है। धूप दिखाने से ये सूखे जाते हैं और बदबू कम करने में भी मदद मिलती है।

धुले हुए कपड़े

धूप में सूखने से कपड़ों की नमी जल्दी निकल जाती है। खासकर तौलिए, बेडशीट और सूती कपड़े अच्छी तरह सूख जाते हैं। नहाने के बाद आप रोजाना तौलिया धूप में डाल सकते हैं। हालांकि रंगीन कपड़ों को लंबे समय तक तेज धूप में छोड़ने से उनका रंग हल्का पड़ सकता है।

लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड

अगर आप चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसे भी धूप में रख सकते हैं। इसमें नमी रह जाए तो उस पर फफूंदी बनने की संभावना बढ़ सकती है। धोने के बाद थोड़ी देर हवा या हल्की धूप में सुखाया जा सकता है।

दरियां और चटाई

इनमें धूल और नमी जमा हो सकती है। समय-समय पर धूप दिखाने से ये सूखी रहती हैं और सीलन कम होती है। चटाई को धोने के बाद भी आप सूखा सकते हैं।

इन चीजों को तेज धूप में रखने से बचें

प्लास्टिक की कुर्सियां और डिब्बे

लंबे समय तक तेज धूप में रहने से प्लास्टिक का रंग फीका या पीला पड़ सकता है। कुछ मामलों में प्लास्टिक भुरभुरा भी होने लगता है। इन्हें छत पर धूप में बिल्कुल भी न रखें।

नॉन-स्टिक बर्तन

इन पर लगी कोटिंग बहुत ज्यादा गर्मी और लंबे समय तक तेज धूप में रहने से जल्दी खराब हो सकती है। इन्हें धोकर छांव या हवा में सुखाना बेहतर होता है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान

मोबाइल, लैपटॉप, रिमोट, चार्जर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को धूप में नहीं रखना चाहिए। ज्यादा गर्मी बैटरी और दूसरे हिस्सों पर असर डाल सकती है।

कॉस्मेटिक्स और स्किनकेयर प्रोडक्ट

क्रीम, सीरम, सनस्क्रीन और मेकअप प्रोडक्ट तेज धूप में रखने से उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है। इसलिए भूलकर भी इन्हें आपको धूप में नहीं रखना चाहिए।

लेदर के जूते और बैग

तेज धूप में लंबे समय तक रखने से लेदर सूख सकता है। सख्त हो सकता है या उसमें दरारें पड़ सकती हैं। इसलिए इन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में रखें। वो भी जहां हल्की धूप हो।

इन चीजों को धूप में रखते समय बरतें सावधानी

जूते

अगर जूते बारिश में भीग गए हैं, तो पहले उनमें अखबार या टिश्यू पेपर भरकर अतिरिक्त नमी सोख लें। फिर उन्हें ऐसी जगह रखें जहां हवा अच्छी आती हो। बहुत देर तक तेज धूप में रखने से गोंद ढीला पड़ सकता है या जूते का साइज गड़बड़ हो सकता है।

लकड़ी का फर्नीचर

लकड़ी को लगातार तेज धूप मिलने से उसका रंग फीका पड़ सकता है। कुछ मामलों में उसमें दरारें भी आ सकती हैं। इसलिए इसे सीधी धूप से बचाना बेहतर होता है।