Besan se tanning kaise hataye: गर्मियों में धूप में निकले से सन टैन की समस्या हो जाती है। त्वचा को साफ करने और टैनिंग को हटाने के लिए आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नेचुरल क्लींजिंग गुण होते है जो धूप से हुए कालेपन को साफ करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही बेसन के फेस पैक लगाने से काले धब्बे को हटाने, पिग्मेंटेशन को कम करने, स्किन टोन को समान करने में भी हेल्प मिल सकती है।

बेसन और दही

धूप की वजह से हाथ, पैर, गर्दन या फेस की त्वचा पर टैनिंग हो जाती है। इसे हटाने के लिए आप बेसन में दही और हल्दी को मिलाकर लगा सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए एक कटोरी में बेसन, दही और एक चुटकी भर हल्दी डालें। सभी चीजों को मिक्स करें। नहाने से पहले इसे अपनी त्वचा पर लगाएं। थोड़ी देर छोड़ दें। फिर पानी से धो लें।

हल्दी और बेसन का पैक

सन टैन को हटाने के लिए आप हल्दी और बेसन का पैक लगा सकते हैं। इसे बनाने के लिए दो चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच गुलाब जल और दूध को अच्छे से मिला लें। तैयार मिश्रण को टैनिंग वाली जगह पर लगाएं।

बेसन और नींबू

नींबू में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह सूरज की अल्ट्रावॉयलेट रेज़ से होने वाले नुकसान को कम करता है। ऐसे में आप बेसन में नींबू मिलाकर लगा सकते हैं। इससे टैन तो दूर होता है, साथ ही त्वचा में चमक लाता है। इसमें आप गुलाबजल या फिर खीरे का रस भी मिला सकते हैं।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।”