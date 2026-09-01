उम्र बढ़ने के साथ-साथ स्किन पर उम्र का असर दिखना सामान्य है। लेकिन क्या आपको पता है आपकी कुछ आदतें इस प्रोसेस को तेज कर सकती हैं। धूप में निकलना और स्मोकिंग—दोनों को ही स्किन एजिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों में से कौन सी आदत त्वचा को ज्यादा तेजी से बूढ़ा करता है? अगर आप भी रोज धूप के संपर्क में आते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो ये बात आपके लिए जानना जरूरी है।

चेहरे पर झुर्रियां, फाइन लाइन्स, ढीली त्वचा या दाग-धब्बे नजर आने लगें तो हम अक्सर इसे बढ़ती उम्र का असर मान लेते हैं। लेकिन कई बार हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी स्किन एजिंग की रफ्तार बढ़ा सकती हैं। सोशल मीडिया पर कई बार यह दावा भी किया जाता है कि धूप में रहना स्मोकिंग से ज्यादा तेजी से त्वचा को बूढ़ा करता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? Dermatologist के मुताबिक दोनों ही त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, हालांकि उनका असर डालने का तरीका अलग होता है।

धूप त्वचा को कैसे पहुंचाती है नुकसान?

धूप में अल्ट्रावायलेट यानी UV किरणें होती हैं। इन्हें समय से पहले होने वाली स्किन एजिंग की बड़ी वजहों में से एक माना जाता है। खासकर जो लोग लंबे समय तक बिना सुरक्षा के धूप में रहते हैं। तो ये किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

हमारी त्वचा को मजबूती, लचीलापन और स्मूदनेस देने में कोलेजन और इलास्टिन जैसे फाइबर अहम भूमिका निभाते हैं। लगातार UV एक्सपोजर इन फाइबर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका असर धीरे-धीरे झुर्रियों, स्किन के ढीले पड़ने, रूखी या खुरदरी बनावट, असमान स्किन टोन और पिग्मेंटेशन के रूप में दिखाई दे सकता है।

एस्टर आरवी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन डॉ. सुनील कुमार प्रभु ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि जब ये फाइबर टूटने लगते हैं, तो त्वचा की खुद को रिपेयर करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे झुर्रियां, त्वचा का ढीला पड़ना, असमान रंगत और पिग्मेंटेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

लगातार धूप के संपर्क में रहने से त्वचा में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से ज्यादा उम्र का नजर आ सकता है।

स्मोकिंग से भी जल्दी बूढ़ी दिख सकती है स्किन

अगर आपको लगता है कि स्मोकिंग का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। इसका असर त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है। स्मोकिंग ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, जिससे त्वचा तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्वों की सप्लाई कम हो सकती है। इसके अलावा इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे त्वचा की रिपेयर प्रोसेस पर असर पड़ सकता है।

स्मोकिंग के कारण कोलेजन बनने की प्रोसस धीमी हो सकती है। नतीजा यह हो सकता है कि त्वचा बेजान, असमान और ज्यादा लाइन्स वाली नजर आने लगे।

डॉ. प्रभु के मुताबिक, रोजाना स्मोकिंग करने वालों में झुर्रियां, त्वचा का ग्रे जैसा रंग देखने को मिल सकती है। वहीं, कभी-कभार स्मोकिंग करने वालों में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण समय से पहले एजिंग हो सकती है।

तो धूप या स्मोकिंग, किससे जल्दी बढ़ती है स्किन एजिंग?

दोनों ही त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, लेकिन इनका असर एक जैसा नहीं होता। धूप से होने वाला नुकसान शरीर के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है और UV किरणें त्वचा की गहरी परतों तक पहुंच सकती हैं। लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहने से होने वाला नुकसान ज्यादा और लंबे समय तक रहने वाला हो सकता है।

दूसरी ओर, स्मोकिंग का असर खासकर चेहरे पर नजर आ सकता है। यह त्वचा की उम्र बढ़ने के उन संकेतों को और बढ़ा सकती है, जो पहले से ही धूप के कारण दिखाई दे रहे हों। यानी दोनों एक साथ हों तो त्वचा पर पड़ने वाला असर और ज्यादा चिंता का विषय बन सकता है।

स्किन को समय से पहले बूढ़ा होने से कैसे बचाएं?

स्किन एजिंग को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कुछ आदतों पर ध्यान दिया जा सकता है।

धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।

लंबे समय तक सीधे सूरज के संपर्क में रहने से बचें।

जरूरत के अनुसार कपड़े, टोपी या अन्य कवर का इस्तेमाल करें।

स्मोकिंग छोड़ने या कम करने की कोशिश करें।

त्वचा की नियमित देखभाल करें और उसे पर्याप्त मॉइस्चराइजिंग दें।

Dr Prabhu इस बात पर जोर देते हैं, “बात सिर्फ झुर्रियों से बचने की नहीं है; बात त्वचा की सेहत और उसकी रिपेयर करने वाली प्रक्रियाओं को बनाए रखने की है।”

इसलिए अगर आप लंबे समय तक त्वचा की इलास्टिसिटी, रंगत और नेचुरल ग्लो को बनाए रखना चाहते हैं, तो सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय धूप से बचाव और स्मोक-फ्री लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना जरूरी है।

Disclaimer: यह आर्टिकल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी स्किन केयर रूटीन या स्वास्थ्य संबंधी बदलाव को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।