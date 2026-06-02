दिल्ली में आज यानी 2 जून को तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों की बात करें तो न्यूनतम तापमान क्रमश: 39, 43, 42, 43, 44, 45, 45 डिग्री रहने की संभावना है। ऐसे में धूप में निकलते ही लोगों की हालत खराब होने लगती है। धूप, पसीना और गर्मी में दिनभर फ्रेश और एनर्जेटिक रहना मुश्किल टास्क सा हो जाता है। ऐसे में गर्मी में डल दिखने की बजाय कॉन्फिडेंट दिखने के लिए आपको कुछ आदतें अपनानी चाहिए। इससे आपको बिना ज्यादा मेकअप किए तरोताजा दिखने में मदद मिल सकती है।

दिन की शुरुआत करें पानी के साथ

अगर आप दिनभर फ्रेश दिखना चाहते हैं तो शरीर में पानी की कमी न होने दें। रातभर शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए सुबह उठकर पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है। इतना ही नहीं त्वचा में रूखापन और थकान कम नजर आती है। इसके साथ ही गर्मी में पूरे दिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना भी जरूरी है।

मेकअप के लिए हल्का बेस

गर्मियों में हैवी या मोटी मेकअप लेयर न रखें। यह पसीने के साथ जल्दी खराब हो सकती है। हल्का मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और जरूरत हो तो टिंटेड बेस या बीबी क्रीम का इस्तेमाल करें।

सनस्क्रीन जरूर लगाएं

गर्मियों में धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। तेज यूवी किरणें त्वचा को डल और टैन बना सकती हैं। इसलिए हमेशा बाहर लंबे समय तक रहने पर समय-समय पर दोबारा सनस्क्रीन लगाएं।

बार-बार फेस वॉश न यूज करें

कई लोग गर्मियों में बार-बार फेस वॉश करते हैं, लेकिन इससे त्वचा का प्राकृतिक तेल संतुलन बिगड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर सादा पानी या माइल्ड फेस क्लींजर का इस्तेमाल बेहतर विकल्प हो सकता है।

ब्लॉटिंग पेपर रखें

अगर चेहरा जल्दी ऑयली हो जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू साथ रखना उपयोगी हो सकता है। इससे अतिरिक्त तेल हट जाता है और चेहरा ज्यादा फ्रेश दिखता है।

पर्याप्त नींद लें

नींद की कमी का असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है। आंखों के नीचे सूजन, डार्क सर्कल और थकान चेहरे की चमक कम कर सकते हैं। नियमित और पर्याप्त नींद फ्रेश लुक बनाए रखने में मदद कर सकती है।

फ्रेश दिखने का संबंध केवल मेकअप या स्किनकेयर से नहीं है। पर्याप्त पानी, संतुलित आहार, धूप से बचाव, आरामदायक कपड़े और अच्छी नींद जैसी आदतें भी गर्मियों में लंबे समय तक तरोताजा दिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। गर्मियों में फ्रेश और स्वस्थ दिखने के लिए बताए गए सुझाव सामान्य लाइफस्टाइल और स्किनकेयर आदतों पर आधारित हैं। यह लेख किसी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है।