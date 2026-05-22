Summer-cotton-top-fashion-trend: गर्मी हो या सर्दी गर्ल्स हमेशा परफेक्ट दिखना चाहती हैं। गर्मियों का मौसम आते ही लड़कियां ऐसे आउटफिट्स तलाशने लगती हैं जो देखने में स्टाइलिश हों। पहनने में आरामदायक भी महसूस हों। इन दिनों फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन समर टॉप( Floral Printed Cotton Top) इन दिनों समर फैशन का बड़ा ट्रेंड बनते जा रहे हैं।

हल्के रंग, सॉफ्ट फ्लोरल प्रिंट और कॉटन फैब्रिक वाले ये टॉप न सिर्फ कूल और फ्रेश लुक देते हैं। इशके साथ ही गर्मी में भी काफी कम्फर्टेबल महसूस हो सकते हैं। खास बात यह है कि इन्हें जींस, स्कर्ट, ट्राउजर या शॉर्ट्स जैसी कई चीजों के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है। अगर आप भी इस समर अपने वॉर्डरोब में कुछ ट्रेंडी और आसानी से पहनने वाले कपड़े शामिल करना चाहती हैं, तो पहले जान लीजिए इन दिनों कौन-से टॉप सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं।

पेपलम स्टाइल टॉप

गर्मियों में आप पेपलम स्टाइल टॉप (Peplum Style Floral Top) खऱीद सकती हैं। इस तरह के टॉप कमर से थोड़ा फ्लेयर्ड होते हैं। इन्हें पहनने से शरीर को स्लिम लुक मिलता है। जींस और ट्राउजर दोनों पर अच्छे लगते हैं। कैजुअल और पार्टी दोनों में पहने जा सकते हैं।

पफ स्लीव टॉप

आप पफ स्लीव टॉप (Puff Sleeve Floral Top) ट्राई कर सकती हैं। इन टॉप्स की बाजू हल्की फूली हुई होती हैं। यह आउटफिट को स्टाइलिश लुक देते हैं। सिंपल जींस के साथ भी फैशनेबल लग सकते हैं। समर फोटोशूट और आउटिंग के लिए ट्रेंड में हैं।

टाई-अप नेक टॉप

गर्मियों के लिए टाई-अप नेक टॉप (Tie-Up Neck Floral Top) भी बेस्ट रहते हैं। इन टॉप्स में सामने बो (Bow) या नॉट डिजाइन होती है। इन्हें पहनकर फेमिनिन और सॉफ्ट लुक मिलता है। हल्के रंगों में ज्यादा खूबसूरत लगते हैं।

डेनिम के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है।

ऑफ-शोल्डर / स्क्वेयर नेक टॉप

गर्मियों में आप ऑफ-शोल्डर / स्क्वेयर नेक टॉप भी ट्राई कर सकती हैं। यह समर वाइब देता है। साथ ही इससे वेस्टर्न और ट्रेंडी लुक भी मिलता है। स्कर्ट और वाइड लेग जींस के साथ अच्छा लगता है।