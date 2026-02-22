सुबह का नाश्ता दिन का काफी अहम मील होता है और यह शरीर की ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी भी होता है। ऐसे में अगर आप भी सुबह के समय नाश्ते में कुछ हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो सूजी का चीला बना सकते हैं।

दरअसल, सूजी का चीला स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आसानी से बनने वाला भी होता है। आप इसे कम समय में तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसे बनाने में अधिक सामग्री की जरूरत भी नहीं होती है। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी मिला सकते हैं।

सूजी का चीला बनाने की सामग्री

1 कप सूजी

आधा कप दही

आधा कप पानी

1 बारीक कटी प्याज

1 बारीक कटी शिमला मिर्च

1 छोटा कद्दूकस किया हुआ गाजर

2 बारीक कटी हरी मिर्च

आधा छोटा चम्मच अदरक

नमक

हल्दी

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

हरा धनिया

सेंकने के लिए तेल

सूजी का चीला बनाने की विधि