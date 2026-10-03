Suji Coconut Mithai Recipe: त्योहारों में बाजार से मिठाई लाने की बजाय ज्यादातर लोग घर पर ही इन्हें बनाना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार घर के कामों, साफ-सफाई और तैयारियों में मीठा बनाने का समय नहीं मिल पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे कम समय में आसानी से तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको मावा की जरूरत नहीं होगी। सूजी और नारियल की मदद से इसे बनाया जा सकता है।

हर बार की तरह मीठे में लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फी या पेड़े नहीं खाना चाहते हैं, तो इस बार सूजी से बनने वाली यह खास मिठाई ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी के बारे में-

जरूरी सामग्री

देसी घी- 1 चम्मच

दूध- 1/2 कप

सूजी (रवा)- 1/4 कप

नारियल- 1.5 कप

चीनी- 1/2 कप

इलायची पाउडर

ड्राई फ्रूट्स

सूजी और नारियल की मिठाई कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बाउल में आधा कप दूध लें और उसमें 1/4 कप बारीक सूजी मिलाएं। इसे करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। तब तक नारियल को कद्दूकस कर लें और इसे एक पैन में ड्राई रोस्ट करें। धीमी आंच पर इसे चम्मच से चलाते हुए हल्का भूरा होने तक पकाएं। अब गैस बंद कर दें और नारियल को प्लेट में निकाल लें। अब पैन में एक चम्मच घी डालें। जब घी पिघल जाए तो ड्राई फ्रूट्स को डालकर क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लें। ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लें।

अब इसी कड़ाही में सूजी को डालें जिसे दूध में भिगोकर रखा गया था। इस दौरान आंच को धीमी कर लें और करीब 5 मिनट तक इसे पका लें। धीरे-धीरे सूजी फूलने लगेगी और मावा जैसे टेक्सचर आने लगेगा। जब यह गाढ़ा और स्मूथ हो जाए तो इसे भी बाउल में निकाल लें। अब पैन में चीनी डालें और आंच को धीमी कर लें। आप देखें कि कुछ देर में चीनी पिघलने लगेगी। इसे एक या दो बार चम्मच से चलाएं और छोड़ दें। इस तरह चीनी अपने आप पिघल जाएगी। जब चीनी पिघल जाए तो इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएं। ध्यान रखें कि चीनी को ज्यादा गहरा न करें नहीं तो यह कड़वा हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालें और इसे लगातार हिलाएं। फिर थोड़ा और दूध डालें और इसे अच्छी तरह चलाएं। इसी तरह धीरे-धीरे सारा दूध डाल दें और कुछ ही देर में चीनी और दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे।

अब इसमें तैयार की गई सूजी को डाल दें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और जब दूध उबलने लगे तो इसमें भूना हुआ नारियल डाल दें। इसे धीमी आंच पर पकने दें। धीरे-धीरे यह मिश्रण गाढ़ा होने लग जाएगा। अब ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को मोटा-मोटा काटकर डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब गैस बंद कर दें और इसमें इलायची पाउडर डालें। इस मिश्रण को प्लेट में घी लगाकर फैला लें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे अपने अनुसार शेप दे सकते हैं। इसे बर्फी, लड्डू या पेड़े का आकार दे सकते हैं। अब ऊपर से इसे काजू और पिस्ता से गार्निश करें।