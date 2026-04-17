Raskheer recipe: आपने दूध की खीर तो कई बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी गन्ने के रस में पके चावलों की रसखीर यानी रसावल का स्वाद चखा है। यह एक परंपरागत मिठाई है। इसे ताजे गन्ने के रस से बनाया जाता है। गन्ने की प्राकृतिक मिठास इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। इसमें चावलों के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। कुछ लोग इसे सादा खाना पसंद करते हैं तो कुछ इसे दही या दूध से खाते हैं। इसे हल्की आंच पर धीरे-धीरे पकाया जाता है। इसे भारी तले वाले बर्तन में बनाना चाहिए। इसमें डालने के लिए चावलों को आप पहले से पानी में थोड़ी देर भिगा दें। ऐसा करने से चावल नरम हो जाते हैं। गन्ने के रस से बनी यह खीर प्राकृतिक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है।

रसखीर बनाने की रेसिपी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 लिट् गन्ने का रास

150 ग्राम चावल

ड्राई फ्रुट

कुकिंग निर्देश

रसावल बनाने की विधि

सबसे पहले बाजार से गन्ने का रस लाने के बाद उसे किसी बड़े बर्तन में छलकी मदद से छान लें। फिर इसे गरम होने के लिए गैस पर रख दें। जब इसमें उबाल आने लगे तो फ्लेम स्लो कर दें। इस दौरान रस के ऊपर काले रंग की फोम सी लेयर आएगी। इसे बार-बार पूरी तरह निकालदें। इसे आप चमचे या चाय वाली बारीक छलनी से निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक इसके ऊपर यह काले रंग का फोम आना बंद नहीं हो जाता है।

ऐसा करने से आपका रस साफ हो जाएगा। साथ ही खीर बनने के बाद काली नहीं होगी। जब यह आना बंद हो जाए तो आपको इसमें चावल डाल देने दें। चावलों को कुछ देर पहले पानी में जरूर भिगाकर रखें। इसे तब तक पकाएं जब तक चावल पक न जाएं। खीर में कटे हुए मेवा डालें। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। खीर गाढ़ी होने पर गैस बंद कर दें। ठंडा होने दें। फिर इसे दूध या दही के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बिना कुछ मिलाएं भी खा सकते हैं।