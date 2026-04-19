मौसम बदलते ही कपड़ों का भी ट्रेंड बदल जाता है। जैसे बड़ों के फैशन में बदलाव आता है, वैसे ही बच्चों के कपड़ों में भी हर सीजन नए डिजाइन, रंग और स्टाइल देखने को मिलते हैं। बच्चों के कपड़े तो वैसे भी हर मौसम में खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि वे जल्दी-जल्दी बड़े होते हैं और उनके कपड़े जल्द ही छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे में माता-पिता को बार-बार नए कपड़ों की जरूरत पड़ती है, जिससे खर्च भी बढ़ जाता है।

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहां पर कई ऐसी मार्केट हैं जो बच्चों के कपड़ों के लिए मशहूर हैं। यहां ट्रेंड के साथ चलने वाले स्टाइलिश कपड़े बेहद किफायती दामों में आसानी से मिल जाते हैं। इन बाजारों में ट्रेंडी, आरामदायक और अच्छी क्वालिटी के कपड़ों के ढेरों विकल्प मौजूद रहते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली के बजट-फ्रेंडली मार्केट कौन-कौन से हैं।

1- चांदनी चौक

दिल्ली के पुराने बाजार में से एक चांदनी चौक सस्ते और अच्छी वैरायटी के कपड़ों के लिए मशहूर है। यहां न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों के एथनिक कपड़े, शादी या त्योहार के लिए खास आउटफिट अच्छे दामों में मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहां गर्मी के भी कपड़े काफी किफायती दामों में मिल जाते हैं।

2- सरोजिनी नगर

वैसे तो सरोजिनी नगर महिलाओं के ट्रेंडी और स्टाइलिश कपड़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहां पर बच्चों के भी मौसम के अनुसार स्टाइलिश कपड़े काफी किफायती दामों में मिल जाते हैं।

3- गांधी नगर

गांधी नगर एशिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। यहां बच्चों के कपड़े होलसेल रेट पर मिलते हैं, जिससे कीमत बेहद कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में यहां से बच्चों के लिए स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़े आसानी से खरीदे जा सकते हैं।

4- करोल बाग

दिल्ली के बड़े बाजारों में से एक करोल बाग मार्केट में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सभी के लिए हर तरह के फैशनेबल कपड़े मिलते हैं। यहां पर आप गर्मियों में हल्के कपड़े से लेकर एथनिक वियर तक सस्ते दामों में खरीद सकते हैं।

5- नई सड़क दिल्ली

दिल्ली की नई सड़क मार्केट में बच्चों के ट्रेंड के अनुसार कपड़े काफी किफायती दामों में मिल जाते हैं। यहां आपको जींस, टी-शर्ट, स्कर्ट, एथनिक वियर से लेकर बच्चों के फूटवियर भी सस्ते दामों में मिल जाते हैं।

6- लाजपत नगर मार्केट

दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट न सिर्फ महिलाओं व पुरुषों बल्कि बच्चों के परिधान के लिए भी मशहूर है। यहां पर आपको हाफ पैंट, टी-शर्ट, जींस से लेकर हर तरह के ट्रेंडी कपड़े मिल जाएंगे।

7- पालिका बाजार

दिल्ली के कनॉट प्लेस के नीचे स्थित यह अंडरग्राउंड मार्केट बच्चों के कपड़ों के लिए एक अच्छा और बजट-फ्रेंडली जगह माना जाता है। यहां आपको ट्रेंडी और डेली वियर कपड़ों के कई ऑप्शन आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि, यहां पर आपको थोड़ा मोल-भाव करना पड़ सकता है।

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